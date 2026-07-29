Εξαφανίστηκε 34 χρονος στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 34χρονου Χαράλαμπου Παπαγιαννόπουλου από τη Θεσσαλονίκη .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο 34χρονος εξαφανίστηκε στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Χαράλαμπος Παπαγιαννόπουλος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.