Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο αδέλφια από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ανήλικων αδελφών που αγνοούνται από το βράδυ του Σαββάτου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το typosthess.

Πρόκειται για τον 15χρονο Αλί Αζίζι και τον 14χρονο Σαχράμ Αζίζι, αφγανικής καταγωγής, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στις 26 Ιουλίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή τους μία ημέρα αργότερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Ο Σαχράμ (ον) Αζίζι (επ), έχει ύψος 1.70 μ., είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο Αλί (ον.) Αζίζι (επ.), έχει ύψος 1.70 μ., είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει τα δύο αδέλφια να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό τους.