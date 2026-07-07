Αίγιο: Εβδομάδα αποκαλύψεων για το διπλό φονικό - Αναζητούν απαντήσεις σε κηλίδες αίματος και κινητά

Εβδομάδα αποκαλύψεων αναμένεται να είναι αυτή που διανύουμε για τη μυστηριώδη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγγο Αιγίου, με τον 26χρονο Ολύμπιο και την 54χρονη μητέρα του να εντοπίζονται νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες η ΕΛΑΣ αναμένει την ταυτοποίηση του DNA από τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού που συνέβη το στυγερό έγκλημα, στο χολ -έξω από το δωμάτιο που βρέθηκε ο 26χρονος- και στο υπνοδωμάτιο που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος παραμένει μοναδικός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό.

Την ίδια στιγμή, σε «τοίχο» φαίνεται να προσκρούει μέχρι στιγμής η έρευνα της Αστυνομίας για την επιβεβαίωση της ενοχής του 65χρονου. Στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στις δύο σορούς, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή στοιχεία DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων, αλλά ούτε και στο κουζινομάχαιρο ή το όπλο με τα οποία δολοφονήθηκε ο 26χρονος Ολύμπιος.

Επίσης, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από τον 65χρονο Ιταλό -που εξακολουθεί να είναι προφυλακιστέος για το έγκλημα- έδειξαν στον οργανισμό του ισχυρά υπνωτικά σκευάσματα και ίχνη κάνναβης. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να ταιριάζει με τον αρχικό ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι την ώρα του φονικού κοιμόταν βαριά και δεν άκουσε τίποτα από όσα τραγικά συνέβησαν παρά το ότι βρισκόταν στο ίδιο σπίτι.

Πού αναζητά απαντήσεις η Αστυνομία

Πέραν των απαντήσεων από τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, οι Αρχές το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναζητήσουν απαντήσεις σε δύο ακόμα στοιχεία.

Η Αστυνομία θα προχωρήσει σε νέες αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και όλα τα ψηφιακά μέσα που διέθεταν τα θύματα και ο βασικός ύποπτος, αλλά και σε άλλες συσκευές που εντοπίστηκαν στο σπίτι που έγινε το έγκλημα. Στόχος η ανεύρεση του παραμικρού στοιχείου που μπορεί να «δείχνει» προς την κατεύθυνση ενοχοποίησης του 65χρονου Ιταλού ή να ενισχύει οποιοδήποτε άλλο σενάριο, όπως αυτό που υποστηρίζει ο κατηγορούμενος περί «αλληλοεξόντωσης» μητέρας και γιου.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει και μια σκούπα-ρομπότ που χρησιμοποιούσε η οικογένεια, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανακτήσουν τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, προκειμένου να προκύψουν τυχόν στοιχεία που δείχνουν τον ακριβή χρόνο του διπλού φονικού αλλά και ενδεχόμενος κινήσεις που έγιναν για την αλλαγή του σκηνικού του εγκλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη η ΕΛΑΣ έχει εκφράσει ισχυρές υποψίες ότι ο 65χρονος προσπάθησε επιμελώς να «καθαρίσει» το σπίτι και τα ίχνη που τον ενοχοποιούσαν, πριν την επέμβαση της Αστυνομίας.

Όσον αφορά τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν έξω από το δωμάτιο του Ολύμπιου, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το πρώτο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Το αίμα αυτό φέρεται να ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά -μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο Ολύμπιος.

«Την είχαν βάλει να τον σκοτώσει» - Στο επίκεντρο η ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές του οικείου περιβάλλοντος της 54χρονης μητέρας για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία φέρεται να βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Φίλη του 26χρονου Ολύμπιου, περιγράφει ότι ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

Όπως αναφέρει, στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος της ζήτησε να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα της εκμυστηρεύτηκε, η μητέρα του του τηλεφώνησε εκείνο το πρωί σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, λέγοντάς του ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι «την είχαν βάλει να τον σκοτώσει».

«Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει από το Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό», αναφέρει χαρακτηριστικά στο MEGA.

Οι περιγραφές της φίλης του δολοφονημένου Ολύμπιου ταυτίζονται με τα λόγια του Ιταλού κατηγορούμενου. Από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζει πως η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.