Φονικό στο Αίγιο: «Την είχαν βάλει να τον σκοτώσει» - Τι λέει φίλη του 26χρονου για τη μητέρα του

Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου έρχονται στο φως, μέσα από τη μαρτυρία μιας στενής φίλης του 26χρονου Ολύμπιου, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες των Αρχών.

Η γυναίκα, που γνώριζε επί χρόνια τόσο τα δύο θύματα όσο και τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος, περιγράφει έναν νεαρό ιδιαίτερα προβληματισμένο τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία»

Όπως αναφέρει, στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος της ζήτησε να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με όσα της εκμυστηρεύτηκε, η μητέρα του του τηλεφώνησε εκείνο το πρωί σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, λέγοντάς του ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι «την είχαν βάλει να τον σκοτώσει».

«Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει από το Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό» αναφέρει χαρακτηριστικά στο Mega.

Οι περιγραφές της φίλης του δολοφονημένου Ολύμπιου ταυτίζονται με τα λόγια του Ιταλού κατηγορούμενου. Από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζει πως η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Αναζητούσε βοήθεια για τη μητέρα του

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο Ολύμπιος είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στη φροντίδα της μητέρας του, αναζητώντας λύσεις για την ψυχική της υγεία.

«Έψαχνε τρόπο να τη βοηθήσει, να τη δει ψυχίατρο και να την οδηγήσει ακόμη και σε πρόγραμμα απεξάρτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά η φίλη του.

«Ο Ολύμπιος έλεγε ότι δεν μπορεί να κοιτάξει τη ζωή του γιατί τρέχει συνέχεια για τη μητέρα του. Πήγε λοιπόν στο Λόγγο και άρχισε να ψάχνεται για βοήθεια. Έψαχνε για να την πάει για απεξάρτηση και ψυχίατρο».

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι ο 26χρονος της είχε μεταφέρει πως ο 65χρονος Ιταλός εξέφραζε την πρόθεσή του να εγκαταλείψει το σπίτι στον Λόγγο, καθώς δεν άντεχε άλλο την κατάσταση, ενώ δεν απέκλειε το ενδεχόμενο η μητέρα του να είχε επιτεθεί στον σύντροφό της.

«Με τον Μάρκο τα πήγαινε πολύ καλά ο Ολύμπιος»

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι ο 26χρονος της είχε μιλήσει για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ από τη μητέρα του, κυρίως πριν εμφανίσει καρδιολογικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την στις οικονομικές δυσκολίες και την πίεση που αντιμετώπιζε.

«Ο Ολύμπιος μου είχε αναφέρει ότι η μητέρα του έπινε λίγο παραπάνω πριν εμφανίσει το πρόβλημα στην καρδιά. Τη δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά, αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μια φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από τη μεριά του πατέρα του, και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάποια χαρτιά, όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες στη μητέρα του».

Όπως λέει η φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου, ο 26χρονος ήταν ανάστατος τους τελευταίους μήνες. Περιγράφει και εκείνη ως καλή τη σχέση του νεαρού με τον Ιταλό κατηγορούμενο.

«Ο Ολύμπιος μεγάλωσε στο Λόγγο μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, Μάρκο. Τον Μάρκο η μητέρα του τον γνώρισε πριν από 16 χρόνια, και με τον Ολύμπιο τα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν είχαν καμία κόντρα αλλά δεν τον έβλεπε σαν πατέρα, γιατί πάντα έλεγε ότι ο πατέρας του πέθανε. Τον είχα γνωρίσει κι εγώ, είχα μείνει μαζί τους εκεί και μου φάνηκε καλός και ήρεμος άνθρωπος».

Στο μικροσκόπιο η ρομποτική σκούπα

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Ανάμεσα στα ευρήματα που αναμένεται να αξιολογηθούν βρίσκεται και η μνήμη της ρομποτικής σκούπας του σπιτιού, από την οποία εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν πληροφορίες για τον χρόνο της τελευταίας λειτουργίας της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει καταθέσει πως ξύπνησε περίπου στις 11:00 το πρωί της ημέρας του εγκλήματος και στη συνέχεια ειδοποίησε φίλο του, ο οποίος έφτασε στο σπίτι πριν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν καταγράφει την είσοδο τρίτου προσώπου στην οικία το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία υπνωτικών φαρμάκων, ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη κάνναβης στον οργανισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα που εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το διπλό έγκλημα.