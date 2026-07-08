Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για την άμεση μεταφορά εγκυμονούσας
Εγκυμονούσα με συμπτώματα πρόωρου τοκετού μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά.
Αστυνομική συνδρομή παρασχέθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για την άμεση μεταφορά εγκυμονούσας, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Το επιβατικό αυτοκίνητο, που προερχόταν από τη Βέροια, παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ. Με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, περιπολικά και δίκυκλα συνόδευσαν το όχημα έως το νοσοκομείο, διευκολύνοντας τη γρήγορη διέλευσή του.
Η μεταφορά ολοκληρώθηκε στις 15:56, με τη διαδρομή από τον σταθμό των ΚΤΕΛ έως το Ιπποκράτειο να διαρκεί συνολικά 12 λεπτά.