Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για την άμεση μεταφορά εγκυμονούσας

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Αστυνομική συνδρομή παρασχέθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για την άμεση μεταφορά εγκυμονούσας, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το επιβατικό αυτοκίνητο, που προερχόταν από τη Βέροια, παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ. Με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, περιπολικά και δίκυκλα συνόδευσαν το όχημα έως το νοσοκομείο, διευκολύνοντας τη γρήγορη διέλευσή του.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε στις 15:56, με τη διαδρομή από τον σταθμό των ΚΤΕΛ έως το Ιπποκράτειο να διαρκεί συνολικά 12 λεπτά.