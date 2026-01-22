Πούτιν: Δεν μας αφορά το θέμα της Γροιλανδίας αλλά η Δανία την αντιμετωπίζει ως αποικία

Το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο της Ευρώπης» εξετάζει το Κρεμλίνο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να ζητά από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να εξετάσει την πρόταση που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει εντολή να μελετήσει τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς εταίρους μας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Τραμπ για την πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, αν και η συμμετοχή στο νέο «Συμβούλιο» απαιτεί την καταβολή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε πως θα αυτά θα μπορούσαν να αντληθούν από «ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ανέφερε επίσης πως τα υπόλοιπα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Το ουσιώδες είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας».

Σχολιάζοντας την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία». Παράλληλα, επέκρινε τη Δανία λέγοντας πως αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία της» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».

Πάντως, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος ομόλογός του έχει ήδη αποδεχθεί την πρότασή του. Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να εκπονήσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα η συνάντηση με Γουίτκοφ - Κούσνερ

Πάντως, επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζει να μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας ότι θα μπορούσε να συζητήσει την ενδεχόμενη αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές από τον πόλεμο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Η πιθανότητα αυτή τελεί υπό συζήτηση με αντιπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», είπε, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.