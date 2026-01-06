Αποκάλυψη Θεοχαρόπουλου: «Επικοινωνία Φάμελλου με Φαραντούρη - Ζητά διευκρινίσεις για Καρυστιανού»

Στην αποκάλυψη ότι υπήρξε επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Νικόλα Φαραντούρη, από τον οποίο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη για τον ευρωβουλευτή του κόμματος, προχώρησε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

«Πώς μπορεί να είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να δημοσιολογεί για την ένταξή του (1:23) σε ένα κόμμα Καριστιανού», ρωτήθηκε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή Επόμενη Μέρα του Action24, το βράδυ της Τρίτης (6/1).

«Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όταν η κυρία Καρυστιανού, ξεκινάω απ' όλα αυτά τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να της πιστώσουμε, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το είπαμε όλοι μας. Οφείλω να το πω, ότι με τον αγώνα της, μαζί με τους συγγενείς, ανέδειξαν ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και ο αγώνας τους πραγματικά όχι μόνο δυναμικός, αλλά έφερε στο προσκήνιο και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν εύκολα να έρθουν στο προσκήνιο. Και έβγαναν δυο εκατομμύρια κόσμου στις πλατείες. Άρα λέω ότι αυτόν τον αγώνα, εγώ τον τιμώ», απάντησε αρχικά ο κ. Θεοχαρόπουλος.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι ειπώθηκε και προηγουμένως με έναν τρόπο, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ζήτημα είναι πώς θα απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας... Η χώρα χρειάζεται ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται απολίτικες και αντιπολιτικές λογικές. Δεν χρειάζεται περαιτέρω κερματισμό, χρειάζεται ενότητα και ταυτοχρόνως δεν χρειάζεται μια συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος που είναι και άδικη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι ίδιες...Να σας πω μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα γίνει η επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου για να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις».