Τα «σούρτα φέρτα» στους ρεπουμπλικάνους του κόλλησαν «ταμπέλα»

Από αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άκουγα τις τελευταίες ημέρες να χαρακτηρίζουν «τραμπικό» τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη.



Δεν σας κρύβω ότι απόρησα. Εντάξει, δεξιό τον έχουν πει και οι συριζαίοι κατά καιρούς, αλλά το «τραμπικός» μου φάνηκε τραβηγμένο. Ρώτησα, λοιπόν, και έμαθα ότι οι «γαλάζιοι» του αποδίδουν αυτόν τον χαρακτηρισμό εξαιτίας των σχέσεων που έχει αναπτύξει με στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ταξίδια έχει κάνει στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, ο Νικόλας. Λίγους μήνες πριν, βρέθηκε στην Ιντιάνα, όπου είχε συναντήσεις με ρεπουμπλικάνους βουλευτές, Βικτώρια Σπαρτς και του Ναθάνιελ Μοράν.



Μετά, πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνάντησε πάλι ρεπουμπλικάνους παράγοντες. Και πριν από μερικές ημέρες, συμμετείχε σε εκδήλωση στο Κογκρέσο, για τη Μονή Σινά. Εκεί, έκανε παρέα με τον στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, Μαρκ Πόρτερ και τον ελληνικής καταγωγής ρεπουμπλικανό βουλευτή της Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκη, που συλλέγει υπογραφές συναδέλφων του στο Καπιτώλιο.



Κάπως έτσι του κόλλησαν τον χαρακτηρισμό. Τώρα, μη σας πω ψέματα, εμένα δεν μου φαίνεται κακό να έχει ανοιχτές πόρτες στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι με τη γραμμή Τσίπρα.



«Άσπρη γάτα» (ρεπουμπλικάνοι), «μαύρη γάτα» (δημοκρατικοί), σημασία έχει να πιάνουν «ποντίκια»…