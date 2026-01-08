ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Προς το παρόν στάση ψυχραιμίας

Στην Χαριλάου Τρικούπη, αναμφίβολα παρακολουθούν τις εξελίξεις και από απόσταση μελετούν τις κινήσεις της προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρίας Καρυστιανού. Δεν θέλουν ωστόσο να εμφανίζονται αμήχανοι ή προβληματισμένοι, όσο κι αν πρόκειται για συναισθήματα που κατακλύζουν όλα τα κομματικά επιτελεία.

Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ στο χριστουγεννιάτικο γεύμα που τους είχε παραθέσει, το κόμμα του δεν έχει να φοβηθεί από ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία από τη Μαρία Καρυστιανού. Προφανώς, διότι για τη μεγάλη μάζα του εκλογικού σώματος το ΠΑΣΟΚ εκλαμβάνεται ως συστημικός παίκτης, ενώ και η εν γένει στάση του στην τραγωδία των Τεμπών -παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς- ήταν θεσμική, μετρημένη, χωρίς ακρότητες, συνωμοσιολογίες και λαϊκισμούς.

Κατά τον ίδιο, οι χαμένοι θα είναι η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας όσο και το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα, ενώ υπολογίζοντας τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς άλλα κόμματα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάνει λόγο για απώλειες μικρότερες από μία μονάδα (0,7%).

«Πολιτική η αξιολόγηση όταν μιλήσει για όλα»

Η γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι ο αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα προβλήματα της κοινωνίας και δε συντρέχει λόγος για πανικό ούτε για επιθετικότητα ή δαιμονοποίηση της κ. Καρυστιανού. «Η αξιολόγηση θα είναι πολιτική όταν αρχίσει να τοποθετείται επί όλων των θεμάτων», λένε στον flash.gr ανώτατες πηγές.

Στο πρώτο επίσημο σχόλιο, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε χθες (ΣΚΑΙ) ότι « η κ. Καρυστιανού όπως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά, αλλά για το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλός είναι η ΝΔ». Εκτίμησε δε ότι «στο τέλος θα επικρατήσει μια λογική επιλογής με αισιοδοξία και προοπτική και όχι τιμωρητικά», υπογραμμίζοντας με νόημα: «Όταν τα υπό ίδρυση δημιουργηθούν και αρχίζουν να παίρνουν θέση χωρίς να μπορούν να κρυφτούν σε γενικολογίες και όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να επιλέξει για το αύριο του, θα επιλέξει με βάση εκείνο που μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ». Ειδικά για τα αιτήματα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της κάθαρσης υπενθύμισε ότι βρίσκονται στη βιτρίνα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μεταξύ αυτών η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο της ηγεσίας της δικαιοσύνης.

Κάποια άλλα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετέφεραν την άποψη ότι το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού θα δώσει τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει για εργαλειοποίηση του κινήματος των Τεμπών και να απογοητεύσει όσους είχαν λάβει μέρος στις «μεγαλειώδεις αυθόρμητες και ακομμάτιστες κινητοποιήσεις», συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτικής πίεσης υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν τέλος, φωτογραφίζοντας στελέχη και κόμματα που μέχρι πρόσφατα παρείχαν στήριξη στην κ. Καρυστιανού, ότι «πριν την ηρωοποιούσαν» και τώρα «την επικρίνουν ή και την αποδομούν».