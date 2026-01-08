Στα «κάγκελα» το ΚΚΕ με την Καρυστιανού - Ιδού το γιατί

Ποιος θα το περίμενε.

Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που μέχρι τώρα έχει βγει απόλυτα επιθετικά απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού από τη στιγμή που παραμονή Θεοφανίων ενημέρωσε τους πολίτες για την πρόθεσή της να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Και ο Περισσός - με τα έως τώρα δεδομένα - σαφώς χάραξε την πιο αιχμηρή γραμμή.

Έβλεπα τον Μανώλη Συντυχάκη - βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ - στο Open να μιλά για την Μαρία Καρυστιανού όπως κανένας άλλος από τους συναδέλφους του στο πάνελ δεν τόλμησε:

«Πολλοί γονείς έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη», «Έχουμε δει να εμφανίζονται διάφοροι διάττοντες αστέρες», «Δεν είναι αντισυστημικός φορέας η κ. Καρυστιανού, βασίζεται σε παλαιά υλικά».

Ψάχνοντας τους λόγους έφτασα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εκεί όπου οι δημοσκόποι μέτρησαν μαζί με Τσίπρα, Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού.

Και στα ερωτήματα που αφορούν στη διείδυσή της σε άλλους πολιτικούς χώρους το ΚΚΕ εμφανίζεται με ποσοστό λίγο πάνω από το 30%. Δηλαδή από όσους δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ, τρεις στους δέκα σκέφτονται πολύ σοβαρά ή το έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν το «κόμμα Καρυστιανού». Συν το γεγονός ότι η ίδια φαίνεται να έχει μεγάλη απήχηση, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, στις νεότερες ηλικίες των ψηφοφόρων σε ποσοστό που προσεγγίζει το 47%.

Ηλικίες που ο Περισσός στοχεύει σταθερά και σίγουρα δεν πρόκειται να «χαρίσει» πουθενά.