Μάχη χαρακωμάτων Ανδρουλάκη - Τσίπρα για την επικράτηση στον προοδευτικό χώρο

Μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ η χθεσινή γνωστοποίηση της συμμετοχής του Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του κόμματος στη Θεσσαλονίκη στο πάνελ παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό όσο κι αν η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να το αντιμετωπίσει ως κάτι αναμενόμενο και διαχειρίσιμο, επαναφέρει στο προσκήνιο τον ανταγωνισμό και τη μάχη χαρακωμάτων για το ποιος θα επικρατήσει στον προοδευτικό χώρο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το εγχείρημα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδομεί όπου σταθεί κι όπου βρεθεί τον κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα-Μεσσίες «και λαϊκισμούς, που έλεγαν θα σκίσουν τα μνημόνια και έφεραν χειρότερα...», ενώ και ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να «κοντύνει» την Χαριλάου Τρικούπη που συστήνεται ως ο εναλλακτικός πόλος προς τη ΝΔ.

Ειδικά για την περίπτωση του κ. Σαουλίδη,πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν ότι δεν εξεπλάγησαν και η πορεία του πρώην πλέον στελέχους του κόμματος είχε προδιαγραφεί. Γι’ αυτό, όπως συμπλήρωναν, ο Νίκος Ανδρουλάκης τον είχε αφήσει εκτός της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ αλλά και γενικά έξω από κάθε Γραμματεία που συγκροτήθηκε ενόψει του συνεδρίου.

Το πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ είχε σκιαγραφήσει από το φθινόπωρο του 2025 τα επόμενα βήματά του, απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε για το κόμμα Τσίπρα και αν βρίσκεται κοντά, με τρόπο που άφηνε παράθυρο για προσέγγιση. «Αν ερχόταν το CNN θα μένατε στην ΕΡΤ ή θα πηγαίνατε στο CNN», ήταν η αινιγματική, πλην δηλωτική των προθέσεών του απάντηση (ΕΡΤ).

Όπως εύκολα συμπεραίνεται, με την απόφασή του να μιλήσει στην εκδήλωση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει βάλει σαφείς διαχωριστικές γραμμές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύοντας σφοδρά πυρά, ο κ. Σαουλίδης θέτει αυτοβούλως εαυτόν εκτός του κόμματος. Από την Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν προσωπικά κίνητρα και σκοπιμότητες που σχετίζονται με τη διεύρυνση πίσω από την κίνηση του στελέχους, το οποίο παλαιότερα ανήκε εσωκομματικά στους ένθερμους υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά από τις εσωκομματικές εκλογές του 2024 μετακινήθηκε στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα.

Μάλιστα, συμμετείχε και στη συγκέντρωση ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο κ. Δούκας, ο οποίος πάντως -σύμφωνα με πληροφορίες- διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τον κ. Σαουλίδη και την επιλογή του να πάρει μέρος στη βιβλιοπαρουσίαση του κ. Τσίπρα, για την οποία από το περιβάλλον του δημάρχου ξεκαθαρίζουν ότι δεν είχαν καμία γνώση και διαφωνούν.

«Δεν άλλαξε ούτε χιλιοστό»

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ δεν εκπλήσσονται ούτε από την τακτική του Αλέξη Τσίπρα, που -όπως σημειώνουν μέσω του flash.gr αρμόδια στελέχη- «παρά το περιβόητο rebranding, δεν έχει αλλάξει ούτε χιλιοστό από τα γνωστά, παρασκηνιακά, επικοινωνιακά παιχνίδια που έπαιξε από το 2019, έχοντας ως σκοπό τον διεμβολισμό του ΠΑΣΟΚ». Και συνέχιζαν λέγοντας, ότι «όπως απέτυχε με πάταγο τότε, το ίδιο θα συμβεί και τώρα με ακόμη μεγαλύτερο κρότο, αφού οι προοδευτικοί πολίτες δεν προσβλέπουν σε παλιά μικροπολιτικά κόλπα. Αλλά σε λύσεις για τις ζωές τους και για τη χώρα, που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί». Είναι προφανές ότι μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Λ. Αμαλίας δεν θα υπάρξει διάλογος, αλλά πόλεμος...