Αγρότες: Διαφωνίες για τις επιτροπές – Ποιοι είπαν «ναι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακύρωσης της συνάντησης της Τρίτης (13/1) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αφήνουν μια σημαντική μερίδα των αγροτών που μετέχουν στις πολυήμερες κινητοποιήσεις, καθώς παραμένει η διαφωνία για τη σύνθεση των επιτροπών που θα συμμετάσχουν στον διάλογο. Σε περίπτωση αλλαγής των αποφάσεών τους, δεν αποκλείεται να ακυρώσουν το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.



Οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται στον αριθμό και τη σύνθεση των εκπροσώπων, με την Πανελλαδική Συντονιστική των μπλόκων να θέτει ως «κόκκινη γραμμή» τις αποφάσεις της και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά τις γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα που γίνονται σήμερα το απόγευμα (12/1).

Την ίδια ώρα, αγροτικά μπλόκα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κρήτη, που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, ετοιμάζονται να συμμετάσχουν κανονικά στο ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.





Μιλώντας στο ΕΡΤnews, οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Αντίθετα, ο Δημήτρης Τσίλιας δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι έχουν επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους.



Παρέμβαση έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα». Όπως ανέφερε, ο διαχωρισμός σε δύο συναντήσεις ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί όριο συμμετοχής 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση.



Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αναμένει τα ονόματα των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.