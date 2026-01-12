Αγρότες: Ποια μπλόκα λένε «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες της Θεσσαλίας τελικά λένε «όχι» στη συνάντηση της Τρίτης (13/1) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως έγινε γνωστό αργά το απόγευμα, από τα μπλόκα Καρδίτσας και Λάρισας αποφασίστηκε να μην υπάρξει παρουσία στο διάλογο με την κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει», είναι η χαρακτηριστική δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα περιμένουν μέχρι το πρωί της Τρίτης μήπως υπάρξει αλλαγή πλεύσης από το Μέγαρο Μαξίμου και να γίνει δεκτή η επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Πρόκειται για μέρος των εκπροσώπων των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, που συνεδρίαζαν στον συνεταιρισμό του Πλατύκαμπου, οι οποίοι δεν θα παραστούν στην προκαθορισμένη συνάντηση για το μεσημέρι της Τρίτης (13:00).

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, διαφαίνεται πως η «σύγκρουση» με την κυβέρνηση μπαίνει σε νέα τροχιά κλιμάκωσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Ανατροπή με τους αγρότες της Κρήτης

Την ίδια ώρα, αγροτικά μπλόκα από Θεσσαλονίκη και Σέρρες, που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, ετοιμάζονται να συμμετάσχουν κανονικά στο ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, μετά από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις, το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών – Κτηνοτρόφων, αποφάσισε τελικά να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό.



Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια συντονιστική Επιτροπή.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο - σύμφωνα πάντα με Κρήτες συνδικαλιστές - η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

«Κόκκινο» από Φθιώτιδα και Σιάτιστα

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό το βράδυ, την πρόταση διαλόγου έχουν αρνηθεί και οι αγρότες από τα μπλόκα της Σιάτιστας και της Φθιώτιδας. Ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Μπράλου και μέλος της συντονιστικής επιτροπής που είχε οριστεί και ως εκπρόσωπος των αγροτών της Φθιώτιδας (δηλαδή και των μπλόκων Αταλάντης, Δομοκού) στην συνάντηση, Κώστας Ζαρκαδούλας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του LAMIA POLIS 87.7, τόνισε πως μετά από συνεδριάσεις των μπλόκων, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, επιχειρώντας να περιορίσει τον αριθμό των εκπροσώπων σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

