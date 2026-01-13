Αγρότες: Καβγάς on air από τα μπλόκα - «Ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου 0,5%»

Σε έντονη λεκτική σύγκρουση με βαρείς χαρακτηρισμούς εξελίχθηκε το πρωί της Τρίτης (13/1) η τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσιλιά, ο οποίος θα συμμετάσχει στη σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, και τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα.

Αφορμή, για το επεισόδιο στάθηκε η δήλωση του κ. Μαρούδα ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν επηρεάζονται από τη σημερινή συνάντηση» και ότι «δεν μας ενδιαφέρει ο κ. Τσιλιάς», πυροδοτώντας έναν έντονο καβγά στον τηλεοπτικό αέρα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Μαρούδας ειρωνεύτηκε τις αναφορές Τσιλιά περί συμμετοχής εκπροσώπων από μπλόκα στον διάλογο, μιλώντας για «πρόθυμους που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους». Η απάντηση Τσιλιά ήταν σφοδρή:

«Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μη πας σε διάλογο», είπε, κατηγορώντας τους συνδικαλιστές ότι κάνουν «σόου για τις κάμερες».

Ακολούθησαν εκατέρωθεν αιχμές για κομματικές σκοπιμότητες, με τον κ. Τσιλιά να κατηγορεί ευθέως τον Ρίζο Μαρούδα ότι «παίρνει γραμμή από το ΚΚΕ», ενώ ο τελευταίος απάντησε πως «αποκαλύπτονται μόνοι τους μέσα σε ένα λεπτό».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και αργότερα, με νέα έκρηξη έντασης γύρω από το πόσα μπλόκα εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση. Ο Χρήστος Τσιλιάς έκανε λόγο για υπερβολές, λέγοντας πως «80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα», ενώ ο Ρίζος Μαρούδας επέμεινε ότι «έξι μπλόκα αποφασίζουν και έχουν από έναν πρόθυμο εκπρόσωπο».

Η σύγκρουση έκλεισε με τον κ. Τσιλιά να αποχωρεί από τη συζήτηση, λέγοντας: «Δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ. Πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα;».