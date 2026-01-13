Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι οι αγρότες που πυρπολούν τον διάλογο - Παράνομο να κλείνεις δρόμους

Για μια μειοψηφία αγροτών που πυρπολούν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, κάνει λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. «Δεν θα είναι με όλα τα μπλόκα η συνάντηση, αλλά επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα είναι με τα περισσότερα, αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές» είπε στον ΣΚΑΙ.



Απαντώντας στις κατηγορίες της Πανελλαδικής σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση. Είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά μία μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι συνολικά γιατί στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία. Αυτοί που πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για ακόμη μία φορά, τρίτη στην πραγματικότητα, είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι. Στο τέλος της ημέρας, αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει φαίνεται ότι δεν έχει πολλά επιχειρήματα, μιλάω γι' αυτούς που πυρπολούν».

«Υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης να επιληφθούν»

Σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των αγροτικών δράσεων, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε εξαντλήσει, ίσως, και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας. Το κλείσιμο των δρόμων είναι μια παράνομη πράξη (…) Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν. Είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, που είναι ανεξάρτητη. Εγώ επιχειρησιακές υποδείξεις στην αστυνομία δεν είμαι αρμόδιος να κάνω, ούτε έχω τις γνώσεις να τις κάνω. Τώρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη μη εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο και όχι ακρότητες, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του νόμου».



Ερωτηθείς συγκεκριμένα, αν, σε περίπτωση που συνεχίσουν να είναι κλειστοί οι δρόμοι, θα πάει η αστυνομία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, προφανώς χωρίς την αστυνομία νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

