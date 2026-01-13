Κυβέρνηση και αγρότες σε αδιέξοδο: Τι ακολουθεί μετά το ναυάγιο του ραντεβού στο Μαξίμου

Παρελκυστική πολιτική, κομματικές σκοπιμότητες και εργαλειοποίηση του αγροτικού αγώνα με στόχο την ικανοποίηση «προσωπικών ή εξωθεσμικών επιδιώξεων», άσχετων εν πολλοίς με τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κινήματος χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου σε μία μικρή μειοψηφία αγροτών μετά το νέο χθεσινό τους «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Πλέον θα πρέπει να εξηγήσουν στην ελληνική κοινωνία γιατί δεν προσέρχονται στο διάλογο με την κυβέρνηση και προς τι η τόσο μεγάλη ταλαιπωρία τις τελευταίες 5 εβδομάδες» επισήμανε στον flash.gr ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, που δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του για την εκ νέου αρνητική τροπή, που προσέλαβε η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Άλλωστε, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η διαφωνία μιας μικρής μειοψηφίας αγροτών επί του αριθμού της αντιπροσωπείας, που θα περνούσε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου είναι εξόχως προσχηματική, ιδίως, από τη στιγμή, που, όπως γνωστοποίησαν χθες βράδυ κυβερνητικές πηγές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συναίνεσε να αυξηθεί ο συγκεκριμένος αριθμός από 20 σε 25 άτομα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι αυτή η μικρή μειοψηφία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές, κάτι, που για την κυβέρνηση αποτελούσε «κόκκινη» γραμμή. Πλέον αυτό που ξεκαθαρίζεται από την κυβέρνηση είναι πως η πρόσκληση για συνάντηση των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα με τον πρωθυπουργό παραμένει εν ισχύ, ωστόσο, είναι σαφές ότι οι πραγματικές ελπίδες για μία τέτοια προοπτική φαντάζουν για την ώρα ελάχιστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Βγαίνει ξανά από το συρτάρι το Plan B

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν, δε, ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων θα ενεργοποιηθεί το Plan B που στο μεταξύ είχε ξαναμπεί στο συρτάρι και προβλέπει πρόστιμα και διώξεις βάσει του νέου αυστηρότερου ΚΟΚ. «Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές.

«Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Γιατί όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, που υπενθύμιζαν πως η κυβέρνηση επιδιώκει με συνέπεια τον διάλογο από τις 6 Δεκεμβρίου και την πρώτη σχετική πρόταση, που υπέβαλε δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το πλαίσιο από την κυβέρνηση επαναβεβαιώνουν ότι συνομιλούν με το σύνολο του αγροτικού κόσμου και όχι μόνον με όσους αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα επιχειρώντας εμφανώς να απομονώσουν αυτούς που με τη στάση τους επιβεβαιώνουν ότι υπακούουν σε κομματικές σκοπιμότητες.

«Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων» ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.