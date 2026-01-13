Μαρινάκης για Mercosur: «Οι ελληνικές εισαγωγές γεωργικών προϊόντων ανέρχονται στα 525 εκατομμύρια»

Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media την Τρίτη (13/1) ο Παύλος Μαρινάκης δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τη συμφωνία Mercosur καθώς και ποια στάση τήρησαν τα κόμματα στην σχετική συνεδρίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«21 ελληνική προϊόντα προστατεύονται»

«Καλό είναι μετά το τέλος κάποιων ενημερώσεων πολιτικών συντακτών να εξηγούμε λίγο περισσότερο κάποια πιο σοβαρά θέματα. Θέλω λίγο να σταθώ σε αρκετά από τα ερωτήματα που δέχθηκα και αφορούν τη συμφωνία Mercosur. Τι είναι η συμφωνία Mercosur; Είναι μία εμπορική - οικονομική συμφωνία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Νότου, δηλαδή της Λατινικής Αμερικής - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία; Μείωση ή κατάργηση δασμών για προϊόντα και υπηρεσίες για ευκολότερη εξαγωγή των ευρωπαϊκών προϊόντων στις χώρες αυτές και ευκολότερη εισαγωγή, αντιστοίχως, των προϊόντων των χωρών αυτών στην Ευρώπη. Και βέβαια, κανόνες για πνευματικά δικαιώματα, δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και προσθέτει: «Η Mercosur συμφωνήθηκε το 2019. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2025, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν το τέλος του προηγούμενου έτους, ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο ένα πολύ ισχυρό δίχτυ προστασίας των Ευρωπαίων, άρα και των Ελλήνων παραγωγών. Μάλιστα, στα πάνω από 300 προϊόντα, τα οποία, πλέον, προστατεύονται ως προς την γεωγραφική τους προέλευση, τα 21 από αυτά είναι ελληνικά».

Σε αυτό το σημείο προβάλλεται απόσπασμα από τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο οποίο ο κ. Μαρινάκης αναφέρει τα εξής: «Ποια είναι αυτά τα προϊόντα πέραν της ελληνικής φέτας που θα προστατεύονται συγκεκριμένα; Προϊόντα, δηλαδή, γεωγραφικής ένδειξης. Πολύ σημαντικά, η ελιά Καλαμάτας, η κορινθιακή σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης, η μαστίχα Χίου, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το ελαιόλαδο Σητείας και Λυγουριού, τα κρασιά Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμυνταίου, η ρετσίνα, το τσίπουρο κ.λπ.».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει: «Το φοβερό ποιο είναι; Ότι, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ σε αυτό το δίχτυ προστασίας για τους παραγωγούς».

Σε αυτό το σημείο προβάλλεται άλλο απόσπασμα από τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο οποίο ο κ. Μαρινάκης αναφέρει: «421 ψήφοι υπέρ και 161 ψήφοι κατά. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης, δηλαδή, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, πλην δύο κομμάτων, την Αριστερά και τους Πατριώτες».

Τι ψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές

Ακολούθως ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει: «Οι Έλληνες ευρωβουλευτές "χωρίστηκαν" σε δύο στρατόπεδα. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όλοι ψήφισαν υπέρ και όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων ψήφισαν κατά. Ακόμα, παρά το γεγονός ότι, όπως στις περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, οι ίδιες τους οι Ευρωομάδες, δηλαδή τα κόμματα που υπάγονται στην Ευρώπη, υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη συμφωνία».

Ακολουθεί τρίτο απόσπασμα από τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει: «Να πούμε, κατ' αρχάς, ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, των υπόλοιπων κομμάτων, της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν κόντρα, όπως είπα, σε αυτό το οποίο ψήφισαν οι ευρωβουλευτές των ίδιων παρατάξεων, δηλαδή των Σοσιαλιστών, σε άλλες αγροτικές περιοχές, όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, που έχουν πολύ έντονη την παρουσία του πρωτογενούς τομέα.

Το πρώτο, το οποίο δεν ψήφισαν είναι το γεγονός, ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε αυτές τις χώρες είναι της τάξεως των 34 εκατομμυρίων ετησίως, πολύ χαμηλός ο αριθμός, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές ανέρχονται στα 525 εκατομμύρια ευρώ. Άρα καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων και υπερψήφισαν οι δικοί μας ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τη δυνατότητα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να πάνε σε μία αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών. Δεύτερον, δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψήφισαν οι δικοί μας ευρωβουλευτές ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Tο τρίτο που δεν ψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα, υψηλότερες τιμές για τους παραγωγούς. Το τέταρτο που δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψηφίσαμε εμείς, είναι προστασία για ευαίσθητα προϊόντα από μαζικές εισαγωγές ή μεγάλη πτώση τιμών. Το πέμπτο που δεν ψήφισαν οι άλλοι και ψηφίσαμε εμείς, οι δικοί μας, δηλαδή, ευρωβουλευτές, είναι η μέριμνα για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Και το έκτο και τελευταίο σημαντικό που έχω σημειώσει, ψηφίστηκαν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται».

Και μετά από αυτό το απόσπασμα ο κ. Μαρινάκης τονίζει: «Για να ξέρετε τι κάνουν τα κόμματα και οι εκπρόσωποί τους στην Ευρώπη».