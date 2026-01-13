Βλέποντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Σάντσεθ και τον Έλληνα πρωθυπουργό συχνά - πυκνά να σκουπίζει τον ιδρώτα του, μετέφερα σε συνομιλητή μου την εκτίμηση ότι προφανώς τα μαντάτα από την Αθήνα στο αγροτικό μέτωπο δεν ήταν καλά.

Και λίγο αργότερα (πριν από τις 18.00) βγαίνει η ανακοίνωση από τον Περισσό - ανακοίνωση σχολιασμού των εξελίξεων στο αγροτικό μέτωπο. Δηλαδή μία περίπου ώρα πριν ξεκινήσουν επίσημα οι συζητήσεις στα μπλόκα για το εάν και πόσοι θα πάνε στο ραντεβού του Μαξίμου.

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις άθλιες και πολύμορφες μεθοδεύσεις της για να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων, με τελευταίο “επεισόδιο” την οργάνωση άρον άρον διαλόγου με αυτούς που την παρακαλούν εδώ και ένα μήνα, βάζοντας προσκόμματα για άλλη μια φορά στη συνάντηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, με σκοπό να τους συκοφαντήσει ως “αδιάλλακτους”

Οι αγρότες με την ενότητά τους και την αλληλεγγύη όλου του λαού, μπορούν να ξεπεράσουν τις μηχανορραφίες σε βάρος τους και να κατακτήσουν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους» έγραψε το ΚΚΕ.

Το παιχνίδι είχε χαθεί για την κυβέρνηση. Και οι πανηγυρισμοί του Περισσού όταν ακούστηκε το «όχι» από τη Θεσσαλία απολύτως δικαιολογημένοι:

«Τα πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας μίλησαν: Δεν δεχόμαστε στημένα παιχνίδια σε βάρος της επιβίωσης χιλιάδων - Κλιμακώνουμε!» έγραψε ο τίτλος του κομματικού 902 για την απάντηση του μπλόκου προς την κυβέρνηση.

Κάτι επιχείρησαν να ψελλίσουν από την κυβέρνηση για τις πραγματικές επιδιώξεις όσων τίναξαν στον αέρα το ραντεβού αλλά ουδείς, μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον, τόλμησε να δείξει με ευθύτητα τον Περισσό.

Και όλα αυτά με ποσοστό όχι πάνω από 8% στον αγροτικό κόσμο.

Μέγα είσαι ΚΚΕ και θαυμαστά τα έργα σου.