Αγρότες: Κλείνουν και τα δυο ρεύματα στα Μάλγαρα - Κλιμακώνουν την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής, ανάμεσά τους και αγροτοκτηνοτρόφοι από τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Εύζωνες και Προμαχώνα, λίγη ώρα πριν από τη συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00 της Τρίτη (13/1).

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν σε γενικές συνελεύσεις, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας, σκληραίνοντας ξανά τη στάση τους μετά το «χαλάρωμα» των δράσεων τις προηγούμενες μέρες ως ένδειξη θέλησης για τη διεξαγωγή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, από τις 13:30 έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 14:30 αποκλείστηκε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα ανοίξει ξανά ο δρόμος, καθώς το θέμα θα τεθεί σε νέα συνέλευση.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται καθώς οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας ότι δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή τους για 25μελή επιτροπή αγροτών και 10μελή επιτροπή για κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία.

Κλείνουν Προμαχώνας και Εύζωνες - Επ’ αόριστον αποκλεισμός στην Τρίγλια

Παράλληλα, στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν μετά τις 13:00 σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου για τα βαρέα οχήματα, ενώ στους Ευζώνες αγρότες, κυρίως από την Παιανία, αποφάσισαν τετράωρο αποκλεισμό εισόδου και εξόδου.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου Νέας Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, προχώρησαν από τις 14:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποχωρήσει από τα Πράσινα Φανάρια στα τέλη Δεκεμβρίου και από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν στήσει νέο μπλόκο στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας δεν προχώρησαν σήμερα σε αποκλεισμό, ωστόσο στις 17:00 θα πραγματοποιήσουν συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις.

Παραμένει το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, χωρίς κινητοποίηση για σήμερα, ενώ αύριο αναμένεται συνέλευση στον Λαγκαδά.

«Σκληραίνουν» τα μπλόκα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Την ίδια ώρα, τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε Νησέλι, Κουλούρα, Γυψοχώρι, Σκύδρα, Αριδαία και Έδεσσα, χωρίς αποκλεισμούς. Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου προχώρησαν σε αποκλεισμούς στην παλαιά εθνική οδό, ενώ στον κόμβο Βαρικού πραγματοποιούνται καθημερινές συμβολικές κινητοποιήσεις.

Μάλιστα, συνεχίζονται τα μπλόκα σε Χρυσούπολη, Μουσθένη, Σταυρό Αμυγδαλεώνα και Κερδύλλια, με γενικές συνελεύσεις εντός της ημέρας για τον καθορισμό της περαιτέρω στάσης. Παράλληλα, συμβολικοί αποκλεισμοί πραγματοποιούνται σε σημεία της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.