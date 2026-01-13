Βελτίωση των μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο αποφασίστηκε στη συνάντηση του Μαξίμου-Δήλωση από Μητσοτάκη

Περίπου 3,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία των αρμόδιων υπουργών, με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα.

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα» δήλωσαν εκπρόσωποι των αγροτών σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα και το πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα:

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη και στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι δηλώσεις των αγροτών

Η συνομιλία Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συνομιλεί με αγρότες μετα τη την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό

Ρεπορτάζ @JohnKemmos pic.twitter.com/zv499Y3qMP — Flash.gr (@flashgrofficial) January 13, 2026

Ειδική σύσκεψη για την κτηνοτροφία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα κάνει δήλωση αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα. Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για «ουσιαστική» και «ειλικρινή» συζήτηση και μεταξύ άλλων εξετάστηκαν τα εξής θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά



Από πλευράς κυβέρνησης συνάντηση συμμετείχαν:



Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, γ.γ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Οι 25 αγρότες της αντιπροσωπείας

Ακολουθεί η λίστα με τους 25 αγρότες που πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση

«Το κλίμα είναι ενωτικό»

Μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η επιτροπή πραγματοποίησε συνέλευση στον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου «Τιτάνια», με τους εκπροσώπους των αγροτών να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να οριστικοποιούν τη λίστα των αιτημάτων τους.

Το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκπροσώπηση, ενώ περιέγραψε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σύσκεψη.

«Παραβρίσκομαι σήμερα στη σύσκεψη των αγροτών και στη συνέχεια στο ραντεβού που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας και όχι σαν Μπράλου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το κλίμα μεταξύ των αγροτών, ο κ. Παλιούρας σημείωσε: «Το κλίμα είναι ενωτικό. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά τη συνάντηση».

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση με τη συγκεκριμένη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.