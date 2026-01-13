Αυτοί είναι οι 25 αγρότες που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Ανακοινώθηκε η λίστα με τους 25 αγρότες που θα συναντηθούν το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως φαίνεται από τη σύνθεση η εκπροσώπηση δείχνει αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα, με τους εκπροσώπους να έρχονται από 14 μπλόκα και άλλες οργανώσεις. Μάλιστα, περιλαμβάνονται και ορισμένοι αγρότες που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση με τη συγκεκριμένη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.