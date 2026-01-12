Ανοιχτό το μέτωπο με τους αγρότες – Επιβεβαιωμένη μόνο η δεύτερη συνάντηση στο Μαξίμου

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρότεινε η συνάντηση με τους αγρότες να γίνει σε δύο ξεχωριστά γκρουπ με βάση κλάδους ή περιοχές, όπως αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/1).

Όπως επισημαίνουν με νόημα κυβερνητικές πηγές, η επιλογή για δύο διαφορετικές συναντήσεις έγινε με βάση τη διαφωνία μεταξύ των ίδιων των μπλόκων, αφού οι πρώτοι εκπρόσωποι δεν επιθυμούν να προσέλθουν ταυτόχρονα με τους δεύτερους.



Σχετικά με τη συμμετοχή των αγροτών της Λάρισας, οι πηγές της κυβέρνησης σημειώνουν ότι οι εκπρόσωποι της πρώτης συνάντησης δεν έχουν ακόμη λάβει την τελική τους απόφαση. Τα επιμέρους μπλόκα αναμένεται να συζητήσουν πρώτα στο Συντονιστικό τους για να αποφασίσουν οριστικά, οπότε και θα υπάρξει ενημέρωση για τη συμμετοχή τους.



Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι η δεύτερη συνάντηση, προγραμματισμένη για τις 15:00, θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους εκπροσώπους των αγροτών που έχουν ήδη αποφασίσει να συμμετάσχουν.