Κυβερνητικά «πυρά» σε μπλόκα: Τέλος χρόνου για την επαναστατική γυμναστική - Ένα ραντεβού με αγρότες

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι σχέσεις της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, με κυβερνητικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι η περίοδος της ανοχής απέναντι σε «εξωθεσμικές επιδιώξεις» έχει τελειώσει. Λίγες ώρες πριν από το καθορισμένο ραντεβού εκπροσώπων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μεσημέρι της Τρίτης, το Μαξίμου διαμηνύει ότι η κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει όμηρος μειοψηφιών, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, αλλά και την παρέμβαση των Αρχών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αιχμές για όσους υπονόμευσαν τον διάλογο

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο διάλογος που επιδίωξε η πολιτεία υπονομεύθηκε από τη στάση μιας μικρής μερίδας εκπροσώπων. Η σοβαρότερη καταγγελία αφορά την απαίτηση ορισμένων μπλόκων να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πρόσωπα τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο των Αρχών για παράνομες επιδοτήσεις και παραβατικές συμπεριφορές.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση επέδειξε μέγιστη ευελιξία, αυξάνοντας τον αριθμό της αντιπροσωπείας από 20 σε 25 άτομα, όμως η προσπάθεια αυτή «τινάχθηκε στον αέρα» με υπαιτιότητα εκείνων που χρησιμοποιούν τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές σκοπιμότητες.

Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο

Το μήνυμα της κυβέρνησης προς την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών είναι σαφές, ότι η χώρα δεν μπορεί να αναλώνεται σε ατέρμονες κινητοποιήσεις χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. «Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία, δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική», τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η Πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα δίκαια αιτήματα, έχοντας καταβάλει το ποσό ρεκόρ των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές, διασφαλίζοντας την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Τελεσίγραφο

Η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και επιμένει στην πραγματοποίηση της σύσκεψης στο Μαξίμου με εκπροσώπους των αγροτών, όπως είχε ήδη αποφασιστεί, επαναλαμβάνοντας ότι θα εφαρμοστούν άμεσα όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Οι κυβερνητικές πηγές ωστόσο επισημαίνουν ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί μόνο με όρους ειλικρίνειας και θεσμικής εκπροσώπησης, ενώ σε περίπτωση που αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που πλήττει το κοινωνικό σύνολο, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως μόνες αρμόδιες για την τήρηση της τάξης είναι οι αρχές.

Με τη στάση αυτή, το Μαξίμου επιδιώκει να διαχωρίσει τη μάζα των 600.000 παραγωγών από τις «φωνές» που επιδιώκουν την ένταση, στέλνοντας το μήνυμα ότι η νομιμότητα και η κοινωνική ομαλότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Κανονικά η συνάντηση των 15:00

Πάντως, η κυβέρνηση διαμηνύει πως ο πρωθυπουργός θα δει την Τρίτη εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Θα πραγματοποιηθεί δηλαδή το ένα από τα δύο ραντεβού που είχαν κλειστεί. Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού που ανακοινώθηκε για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, υπάρχει συνάντηση στις 15:00, στο Μέγαρο Μαξίμου με συνδικαλιστές του αγροτικού τομέα.