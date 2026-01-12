Αγροτικά μπλόκα: Το αγκάθι της εκπροσώπησης και το «καλάθι» της κυβέρνησης

Το πρόβλημα της ενιαίας εκπροσώπησης των αγροτικών μπλόκων εν όψει μιας πιθανής συνάντησης τους με τον πρωθυπουργό ανέκυπτε συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια των 5 εβδομάδων των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από τη μία ήταν οι διαφορετικές οπτικές και τα αποκλίνοντα συμφέροντα ή οι κόντρες μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών, που επέτειναν την ποικιλομορφία. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος έλεγε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση προσβλέπει σε μία θεσμικού χαρακτήρα συνάντηση για να εκτονωθούν τα αγροτικά μπλόκα και όχι σε μία συνάντηση, που θα επικρατήσει η λογική του…αμφιθεάτρου, όπως ήταν πολύ πιθανό να γίνει σύμφωνα με την αρχική πρόταση των αγροτών, που προέκριναν μία εκπροσώπηση, που αριθμούσε 35 και πλέον άτομα.

Από την άλλη ουδείς μπορεί να παραβλέψει ότι υπάρχουν ευλόγως διαφορετικά αιτήματα παραγωγών και κτηνοτρόφων ή παραγωγών διαφορετικών καλλιεργειών, γεγονός, πάντως, που κατά το Μέγαρο Μαξίμου θα μπορούσε να συζητηθεί σε μία συνάντηση.

Τελικώς, από το Μέγαρο Μαξίμου διεμηνύθη ότι μπορούν να γίνουν δύο συναντήσεις, με το πολύ 20 εκπροσώπους στην κάθε μία. Η πρώτη που έχει προσδιοριστεί για τη μία μετά το μεσημέρι θα έχει εκπροσώπους της Συντονιστής ( σε αυτήν κυριαρχούν οι Θεσσαλοί ) και η δεύτερη στις 3 μετά το μεσημέρι θα είναι με τα 18 μπλόκα που είχαν εξ αρχής ζητήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τους αγρότες από την Κρήτη.

Κατά τα λοιπά, από την κυβέρνηση και εν όψει των δύο μεθαυριανών συναντήσεων εξακολουθούν να ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για περαιτέρω παροχές προς τους αγρότες. Τούτο, βεβαίως, δε σημαίνει πως το..καλάθι της κυβέρνησης είναι άδειο, όπως σας έχει ενημερώσει εδώ και ημέρες η στήλη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, πέραν της πολύ σημαντικής συζήτησης, που πρέπει να γίνει εν όψει της διαπραγμάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ( ΚΑΠ 2028 – 2034 ), αλλά και το νέο πλαίσιο που εκ των πραγμάτων θέτει η συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ και χώρες της Λατινικής Αμερικής, αρμόδια κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι υπάρχουν διοικητικής φύσεως ζητήματα, στα οποία μπορεί να δοθεί λύση.

Για παράδειγμα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι μπορεί να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία σε όλους όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ – γύρω στους 5 με 6 χιλιάδες υπολογίζονται οι συγκεκριμένοι αγρότες – προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν της ρύθμισης για το φθηνό αγροτικό ρεύμα. Επίσης, αναζητείται μία νομική φόρμουλα, ώστε να δοθεί λύση για το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, ήτοι για τους τίτλους ιδιοκτησίας.