Φωτιά στο Ίλιον: Ολική καταστροφή σε δυο ΙΧ εκτεταμένες ζημιές σε διαμέρισμα

Ολική ήταν η καταστροφή σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο αλλά και σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου από φωτιά που ξέσπασε σε μια μονοκατοικία στο Ίλιον. Η φωτιά ξέσπασε -από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- στο ισόγειο του κτιρίου.

Σύμφωνα με μάρτυρες -πάντως- ακούστηκαν και εκρήξεις πιθανότατα από ντεπόζιτα υγραερίου των οχημάτων.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Ίλιον.

📷Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/kNGicN4Guu — Flash.gr (@flashgrofficial) January 12, 2026

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Μετά από μάχη που έδωσαν με τις φλόγες οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ωστόσο ο υλικός απολογισμός από την φωτιά ήταν τραγικός, καθώς διαπιστώθηκε ολική καταστροφή σε δυο ΙΧ οχήματα το ένα μέσα στο πάρκινγκ του σπιτιού κι το άλλο παρκαρισμένο στο πεζοδρόμιο, ενώ εκτεταμένες είναι οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την φωτιά και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.