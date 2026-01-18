Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου 17/1 στην Ιεράπετρα με έναν 70χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες, ενώ τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, κι έσπευσε να τη σβήσει με τη βοήθεια γειτόνων.

Όταν έφτασαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις υπαλλήλους, δεν υπήρχαν φλόγες και δε χρειάστηκε να επιχειρήσουν, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος ηλικιωμένος.