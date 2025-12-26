Breaking news icon BREAKING
Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά στο σπίτι του-Νοσηλεύονται ο αδελφός και ο πατέρας του

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 7 ετών μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Ροδόπη, τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα. Μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ο ανήλικος βρέθηκε μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και ο 6χρονος αδελφός του αλλά και ο πατέρας τους, που επίσης τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

