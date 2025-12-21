Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ σε οικογενειακή φωτογράφιση εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ ποζάρουν μαζί με τα παιδιά τους, για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία.



Το ζευγάρι που έκλεισε το καλοκαίρι του 2025 30 χρόνια γάμου, έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά. Η οικογένεια ποζάρει με φόντο τον κήπο του σπιτιού. Τη φωτογραφία πλαισιώνουν οι ευχές για τη χρονιά που έρχεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής τους έγραψαν: «Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και ήλιο το 2026». Στην ενότητα με τα σχόλια της ανάρτησης, την προσοχή τράβηξε το emoji με μια κόκκινη καρδιά που άφησε η Poppy Delevingne. Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που φήμες ήθελαν την 39χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία να διατηρεί σχέση με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο. Κάτι πάντως που δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Στο κέντρο της φωτογραφίας είναι καθισμένος ο Παύλος Ντε Γκρες. Στα δεξιά του βρίσκεται η σύζυγός του, Μαρί Σαντάλ, που φοράει ένα κρεμ φόρεμα και δίπλα της ο γιος τους, Αχιλλέας, με ανοιχτόχρωμο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.



Στην αριστερή πλευρά του Παύλου Ντε Γκρες, κάθεται ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Αριστείδης, ντυμένος με λευκό παντελόνι και λινό γαλάζιο πουκάμισο και δίπλα του η Μαρία Ολυμπία, με λευκό φόρεμα σε παρόμοιο στιλ με εκείνο που επέλεξε η μητέρα της.

Πίσω από τον καναπέ, όρθιοι, βρίσκονται ο Οδυσσέας με μπλε κοστούμι και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, που φοράει γαλάζιο πουκάμισο και μπλε παντελόνι.