Νίνα Φλορ: Throwback ταξίδι στην Αφρική με τον Φίλιππο Ντε Γκρες – Στιγμές μακριά από τα φώτα

Η Νίνα Φλορ επέλεξε να κάνει μια μικρή «αναδρομή» στο παρελθόν μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας throwback φωτογραφίες από το ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Αφρική μαζί με τον σύζυγό της, Φίλιππος Ντε Γκρες.



Χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Στιγμές μέσα στην άγρια φύση, επαφή με ζώα και σκηνές που παραπέμπουν σε ένα ταξίδι ζωής, μακριά από κοσμικά φλας και δημόσιες εμφανίσεις. Ένα ταξίδι διαφορετικό, αυθεντικό, και –όπως φαίνεται– βαθιά προσωπικό.

«Αναδρομή: στις πολλές ευτυχισμένες μέρες που πέρασα σε όλη την Αφρική όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε η Νίνα Φλορ στη λεζάντα, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες που κατέγραψαν μοναδικές εμπειρίες και ανεπιτήδευτες στιγμές ευτυχίας.



Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2021 στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια τελετή με έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Παρόντες ήταν μέλη βασιλικών οικογενειών και λαμπερές προσωπικότητες, ενώ οι καλεσμένοι δεν ξεπέρασαν τους 100. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον ναό για να παρακολουθήσει τις αφίξεις και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.



Κοινός παρονομαστής στη ζωή τους παραμένουν τα ταξίδια. Το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκαν ξανά στην Ελλάδα, επιλέγοντας το Ιόνιο για τις διακοπές τους. Την ίδια ώρα, το ζευγάρι διατηρεί τη βάση του στο Λονδίνο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 ο πατέρας της Νίνα Φλορ προχώρησε στην αγορά ρετιρέ αξίας 18 εκατ. ευρώ στο κέντρο της Αθήνας, στη γειτονιά των Ανακτόρων, με θέα στην Ακρόπολη και τη θάλασσα.