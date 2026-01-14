Οι ρήτρες που υπέγραψε η Λετίθια για να παντρευτεί τον Φελίπε - «Καλύτερα από τη Νταϊάνα»

Για να μπει κανείς στις βασιλικές οικογένειες δεν φτάνει μόνο να την/τον ερωτευτεί το πριγκιπόπουλο αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει σε ορισμένες αυστηρές ρήτρες οι οποίες μεταξύ άλλων, σε πολλούς οίκους, είναι απαραίτητη για να επέλθει η έγκριση. Αυτή η νομική συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού, που συντάσσεται πριν από τον γάμο, στοχεύει στη ρύθμιση των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών ρυθμίσεων σε περίπτωση διαζυγίου. Αυτό προστατεύει τη βασιλική κληρονομιά.

Έτσι και με τη σημερινή βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίθια, η μετάβαση της οποίας από κοινή θνητή σε μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας πέρασε από διάφορα στάδια μέχρι να εγκριθεί επισήμως. Το γεγονός μάλιστα ότι ο τότε πρίγκιπας των Αστουριών και σημερινός μονάρχης, Φελίπε ΣΤ΄ αποφάσισε να παντρευτεί από έρωτα ήταν κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον πατέρα του, Χουάν Κάρλος.

Η άφιξή της στην οικογένεια άλλαξε τα πάντα, και η ειδικός σε θέματα μοναρχίας, Πιλάρ Έιρε, αποκάλυψε τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, όταν η Λετίθια όχι μόνο ερευνήθηκε από τις ισπανικές μυστικές υπηρεσίες αλλά έπρεπε επίσης να υπογράψει ένα πολύ σκληρό προγαμιαίο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «αξιωματικοί της ισπανικής ΕΥΠ διερεύνησαν προσωπικά κάθε πτυχή της ζωής της Λετίθια Ορτίθ για έξι μήνες» πριν η σχέση της με τον διάδοχο δημοσιοποιηθεί. Στόχος τους δεν ήταν άλλος από το να προλάβουν την κατάσταση και να «καταστρέψουν οτιδήποτε θα μπορούσε να την βλάψει ή να εξουδετερώσουν το ανεπανόρθωτο».

Οι ρήτρες που σφράγισαν την άφιξή της

Σύμφωνα με την ειδική βασιλική αρθρογράφο, συντάχθηκε ένα «επαχθές γαμήλιο συμβόλαιο» με συγκεκριμένες ρήτρες σχετικά με το το τι θα συμβεί σε περίπτωση διαζυγίου, ενδεχόμενο θάνατο της ή χηρεία, τον τρίτο γάμο και το μέλλον των δυο κορών της.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι το συμβόλαιο άφησε τη Λετίθια εντελώς μπερδεμένη. Αφού το υπέγραψαν, και «για να την παρηγορήσουν», οι δικηγόροι της είπαν: «Μην ανησυχείς, σε περίπτωση χωρισμού θα είσαι καλύτερα από τη Λαίδη Ντιάνα», αφηγείται η Έιρε.

Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί κρατικό μυστικό, επομένως πιθανότατα δεν θα έχουμε ποτέ επίσημη επιβεβαίωση για το τι περιείχε η σύμβαση που αναγκάστηκε να υπογράψει η Λετίθια.

Η Έιρε προσθέτει ότι ήταν «ντροπιαστικό» να διαβάσει τα πρώτα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν για τη Λετίθια, τα οποία αντανακλούσαν αυτό που ήθελε να ειπωθεί από τα Ανάκτορα για την κοπέλα του τότε πρίγκιπα των Αστουριών.

«Από την αρχή, εφαρμόστηκε αυστηρή λογοκρισία σε οτιδήποτε αφορούσε τη μελλοντική Πριγκίπισσα των Αστουριών. Οι κάμερες των φωτογράφων που παρακολουθούσαν τα σπίτια των μελών της οικογένειας κατασχέθηκαν, σε φίλους και συναδέλφους ειπώθηκε να μην δώσουν δηλώσεις και διατάχθηκε η ερωτοτροπία να μην εμφανίζεται σε κουτσομπολίστικα προγράμματα, αλλά μόνο σε ειδησεογραφικά προγράμματα...», θυμάται.