Κέιτ - Ουίλιαμ: Η διακριτική αλλά γεμάτη νόημα αλλαγή στα social και το μήνυμα πίσω από το «update»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον προχώρησαν σε μια διακριτική, αλλά γεμάτη νόημα αλλαγή στα social media. Η κίνηση αυτή στον επίσημο κοινό λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δεν είναι τυχαία και αποκαλύπτει τη στρατηγική σκέψη πίσω από κάθε τους βήμα. Το γεγονός συνέπεσε με μια γεμάτη και καθοριστική εβδομάδα για την οικογένεια, που περιλάμβανε το ταξίδι του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Βραζιλία αλλά και τη μετακόμισή τους στο ιστορικό Forest Lodge – γεγονότα που αποδεικνύουν ότι κάθε τους κίνηση, έχει τη δική της σημασία.

Συγκεκριμένα η αλλαγή αφορούσε τη φωτογραφία προφίλ την οποία αντικατέστησαν με μια νέα, τραβηγμένη από την τελετή Μνήμης του περασμένου χρόνου, όπου είχαν παρευρεθεί για να τιμήσουν τους στρατιώτες που θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση της χώρας.

Μαζί με την αλλαγή της φωτογραφίας το ζευγάρι δημοσίευσε και ένα σύντομο post, το οποίο τόνιζε τη σημασία της ημέρας και την αναγνώριση της προσφοράς όσων υπηρέτησαν ή συνεχίζουν να υπηρετούν τις εθνικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με μια υπόσχεση σεβασμού, τονίζοντας πως είναι καθήκον της βασιλικής οικογένειας, να τιμά την ιστορία και τους ήρωες του έθνους. «Ημέρα Ανακωχής. Μια στιiγμή που πρέπει να θυμόμαστε. Για να τιμήσουμε τους πεσόντες. Για να σκεφτούμε την ειρήνη για την οποία θυσίασαν τόσα πολλά για να την προστατεύσουν» έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η αλλαγή της φωτογραφίας τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν κάτι τυχαίο. Όπως τυχαία δεν είναι καμία κίνηση που σχετίζεται με τη βασιλική δημόσια εικόνα άλλωστε.

Αν και οι εμφανίσεις των royals στα social media είναι μετρημένες, δεν παύουν να είναι στρατηγικά στοχευμένες: δεν επιδιώκουν συνεχή προβολή ή εντυπωσιακά viral στιγμιότυπα, αντίθετα επιλέγουν με προσοχή τι θα μοιραστούν, δίνοντας έμφαση σε γεγονότα με ουσιαστικό νόημα.