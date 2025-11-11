Ο Ουίλιαμ αποκάλυψε πώς είπε στα παιδιά του για τον καρκίνο της Κέιτ και γιατί δεν έχουν κινητό

Στις προκλήσεις αλλά και τα «δύσκολα ερωτήματα» που του έθεσαν τα παιδιά του αναφορικά με τον καρκίνο της Κέιτ αναφέρθηκε σε συνέντευξή που παραχώρησε στον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Λουτσιάνο Χακ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, μέσα από το τελεφερίκ που τους μετέφερε στον χώρο εκδήλωσης των Earthshot Prizes 2025 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, συζήτησε πώς αυτός και η Κέιτ βίωσαν δύσκολα χρόνια, ενώ παράλληλα έδωσε μια σπάνια γεύση από την οικογενειακή τους ζωή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους αυστηρούς κανόνες που έχει επιβάλει στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις για τη χρήση κινητών τηλεφώνων.



Σχετικά με την ασθένεια της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τόσο εκείνος όσο και η Κέιτ ήταν ανοιχτοί με τα τρία τους παιδιά «Κάθε οικογένεια περνάει δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μαζί», είπε. «Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις αυτές τις στιγμές κάνει όλη τη διαφορά. Αποφασίσαμε να πούμε στα παιδιά μας τα πάντα, τόσο τα καλά νέα όσο και τα κακά. Τους εξηγούμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και γιατί μπορεί να νιώθουν αναστατωμένοι. Πολλές ερωτήσεις μπορεί να προκύψουν χωρίς απαντήσεις. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το περνούν αυτό. Δεν υπάρχει βιβλίο κανόνων για να είσαι γονέας και εμείς επιλέξαμε να μιλάμε για τα πάντα».

Ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας επίσης περιέγραψε σαν γονείς μοιράζονται τις ευθύνες του σχολείου και προσπαθούν να είναι παρόντες για τα παιδιά τους όσο το δυνατόν περισσότερο. «Ραντεβού με παιδιά, με οδηγό ταξί, με αθλητικές ημέρες, με αγώνες, με παιχνίδια στον κήπο, όποτε μπορώ», ανέφερε. «Το σχολείο λειτουργεί τις περισσότερες μέρες, εννοώ η Κάθριν και εγώ μοιραζόμαστε τις ευθύνες, αλλά μάλλον εκείνη κάνει το μεγαλύτερο μέρος».

«Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά τηλέφωνα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ουίλιαμ είπε ότι σύντομα θα πρέπει να διαχειριστούν τα προβλήματα των κινητών τηλεφώνων, καθώς ο μεγαλύτερος γιος τους θα πάει στο γυμνάσιο του χρόνου. «Είναι πραγματικά δύσκολο. Τα παιδιά μας δεν έχουν τηλέφωνα», εξήγησε. «Όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, ίσως να έχει ένα με περιορισμένη πρόσβαση. Του μιλάμε και του εξηγούμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Με πλήρη πρόσβαση, τα παιδιά καταλήγουν να βλέπουν πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα έπρεπε. Αλλά με περιορισμένη πρόσβαση, νομίζω ότι είναι καλό για ανταλλαγή μηνυμάτων».

Πάντως πρόσφατα, σε μια από τις πολυάριθμες εκστρατείες στις οποίες συμμετείχε, η Πριγκίπισσα Κέιτ προειδοποίησε ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες βλάπτει την οικογενειακή ζωή. Σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα, η Κέιτ ανέφερε ότι τα smartphones και τα gadgets έχουν γίνει μια «συνεχής απόσπαση της προσοχής, κατακερματίζοντας την εστίασή μας».