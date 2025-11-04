Ο Βραζιλιάνος σεφ που είπε «όχι» στον Ουίλιαμ - Γιατί αρνήθηκε να μαγειρέψει στο επίσημο δείπνο

Στη Βραζιλία βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονομής βραβείων της οργάνωσης Earthshot του οποίου είναι ιδρυτής.

Ωστόσο υπήρξε ένα ευτράπελο που μπορεί να απογοήτευσε κάπως τον πρίγκιπα της Ουαλίας αφού ένας διάσημος Βραζιλιάνος σεφ αρνήθηκε πρόταση να μαγειρέψει στο δείπνο που διοργάνωνε ο Ουίλιαμ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, ο 47χρονος Σάουλο Τζένινγκς, μεγαλωμένος στις όχθες του ποταμού Ταπάχος στον Αμαζόνιο, απέρριψε τη δελεαστική πρόταση καθώς διαφωνούσε με τον χαρακτήρα των εδεσμάτων που του ζητήθηκε να σερβίρει.

«Το αίτημα που έλαβα ήταν να δημιουργήσω ένα 100% vegan μενού και εξήγησα ότι δεν ένιωθα άνετα να επειδή η δουλειά μου είναι να δείξω ότι ο Αμαζόνιος είναι βιώσιμος και αυτό περιλαμβάνει και τα ψάρια. Πρότεινα μάλιστα να φτιάξω ένα μενού με προϊόντα που εκπροσωπούν τον Αμαζόνιο όπως πιάτα με λαχανικά, αλλά και με ψάρια βιώσιμης διαχείρισης, κάτι που τελικά δεν έγινε δεκτό. Από όσο γνωρίζω, δεν ήταν απαίτηση της βασιλικής οικογένειας».

Όσο για τη διάδοση του βιγκανισμού σαν τρόπο ζωής, ο Τζένινγκς σημείωσε «σέβομαι απεριόριστα όσους επιλέγουν αυτό το μονοπάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι επικίνδυνο όταν ο βιγκανισμός αντιμετωπίζεται ως συνώνυμος της βιωσιμότητας. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το δάσος είναι ένα ισορροπημένο οικοσύστημα, χρειάζεται ανθρώπους, ζώα και φυτά να ζουν μαζί. Αυτό που με ανησυχεί είναι όταν αυτό γίνεται μια πολιτισμική επιβολή. Οι κάτοικοι του Αμαζονίου είμαστε vegan, χορτοφάγοι και σαρκοφάγοι χωρίς να το σκεφτόμαστε συγκεκριμένα. Τρώμε ό,τι μας δίνει το δάσος. Αυτή η σχέση με το φαγητό είναι προγονική».



Παρ' όλα αυτά, ο Τζένινγκς θα έχει την ευκαιρία να μαγειρέψει για τους εκπροσώπους των κρατών στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP30 που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στον Αμαζόνιο.