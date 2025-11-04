Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκτελεί και πανηγυρίζει πέναλτι μπροστά στον Καφού μέσα στο Μαρακανά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τη «στρογγυλή θεά» είτε από την πλευρά του οπαδού στις κερκίδες των βρετανικών γηπέδων είτε μέσα σε αυτά στον ρόλο του... ποδοσφαιριστή.

Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Βραζιλία, ο διάδοχος του βρετανικού στέμματος είπε να «διδάξει» στους κατοίκους του Ρίο ντε Τζανέιρο το αγγλικό ποδόσφαιρό και μάλιστα μέσα στο Μαρακανά...

Σε βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τις ικανότητές του στο να εκτελεί ένα πέναλτι μέσα στο εμβληματικό στάδιο το οποίο έχει φιλοξενήσει τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Παρόντες ήταν παιδιά της Ακαδημίας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας Terra FC αλλά και ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Καφού.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του έγραψε «Joga Bonito x Maracanã» η μετάφραση του οποίου σημαίνει «παίξει όμορφα μέσα στο Μαρακανά». Το βίντεο ντύθηκε μουσικά με τον ήχο της μπόσα νόβα και συγκεκριμένα με το τραγούδι «Missed my chance» των Chalatas...

Αν και δεν είναι γνωστό εάν κατάφερε τελικά να πετύχει το γκολ, ο Ουίλιαμ έκανε προπόνηση με τους μικρούς φιλόδοξους παίκτες, αντάλλαξε πάσες και έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί τους.

Joga Bonito x Maracanã ⚽️ pic.twitter.com/MXDyIb2wfn — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 3, 2025

Η αναμνηστική φωτογραφία με τον Καφού

Στη συνέχεια, ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου ανέβηκε στις εξέδρες των επισήμων και συνομίλησε τόσο με τον Καφού όσο και με 75 μέλη του Generation Earthshot, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο Ουίλιαμ για νέους σε συνεργασία με το βραβείο Earthshot ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν δραστηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Χτίζουν δεξιότητες, ανταλλάσσουν ιδέες και εμπνέονται από θρύλους του αθλητισμού όπως ο @cafu2 - διαμορφώνοντας τους ηγέτες του αύριο για το κλίμα. Είναι εύκολο να νιώθεις αισιόδοξος με νέους ανθρώπους σαν αυτούς που ήδη αγωνίζονται για τον πλανήτη μας!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.