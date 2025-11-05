Στο Ρίο ντε Τζανέιρο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αναβίωσε φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα 34 χρόνια μετά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε την Τετάρτη (06/11) μπροστά από το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία είχε ποζάρει στο ίδιο σημείο πριν από 34 χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας του πενθήμερου ταξιδιού του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Βραζιλία – την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο, που αποτελεί ένα από τα Επτά Νέα Θαύματα του Κόσμου, παρέμεινε κλειστό για το κοινό, ώστε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους 15 φιναλίστ του φετινού βραβείου Earthshot και να συζητήσει μαζί τους για τις δράσεις και τις φιλοδοξίες τους, με φόντο την περιβαλλοντική αποκατάσταση του πλανήτη.

Αφού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε με τους φιναλίστ στα σκαλιά μπροστά από το άγαλμα, περπάτησε μόνος μέχρι το σημείο όπου είχε σταθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1991, κατά τη διάρκεια μιας εξαήμερης περιοδείας στη χώρα με τον τότε Πρίγκιπα Κάρολο.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Ο πρίγκιπας απόλαυσε ιδιαίτερα τη γνωριμία με τόσους ανθρώπους από όλο το Ρίο τις τελευταίες ημέρες. Τον συγκίνησε ο αριθμός των ανθρώπων που θυμούνται με αγάπη την επίσκεψη της μητέρας του σε αυτή την όμορφη πόλη».

Reuters

Μνημείο που προκαλεί δέος, σύμβολο πίστης και ειρήνης

Πύργος πάνω από τη ζωντανή πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο, το Άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή στο βουνό Corcovado είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα στον κόσμο. Αυτό το μνημείο που προκαλεί δέος, σύμβολο πίστης, ειρήνης και βραζιλιάνικου πολιτισμού, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η ιδέα για το άγαλμα χρονολογείται από το 1850 όταν ένας τοπικός ιερέας πρότεινε ένα θρησκευτικό μνημείο με θέα στο Ρίο. Ωστόσο, μόλις το 1921, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εκατονταετηρίδας της Βραζιλίας. Τα σχέδια διαμορφώθηκαν από Βραζιλιάνο μηχανικό Heitor da Silva Costa, με Γάλλο γλύπτη Πολ Λαντόφσκι Κατασκευάζοντας το κεφάλι και τα χέρια του αγάλματος, ο Χριστός ο Λυτρωτής ολοκληρώθηκε το 1931.

Με ύψος 30 μέτρα (98 πόδια), με άνοιγμα χεριού 28 μέτρα (92 πόδια), ο Χριστός ο Λυτρωτής είναι ένα θαύμα μηχανικής και καλλιτεχνίας. Χρηματοδοτήθηκε κυρίως από δωρεές Βραζιλιάνων Καθολικών και συμβολίζει την ειρήνη και χρησιμεύει ως ενωτική εικόνα για ανθρώπους όλων των θρησκειών.

Δείτε βίντεο: