Νέα αρχή για Ουίλιαμ και Κέιτ: Το Forest Lodge έγινε και επίσημα το «παντοτινό» τους σπίτι

Μια νέα εποχή ξεκινά για την οικογένεια της Ουαλίας. Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μαζί με τα τρία τους παιδιά – τον Τζόρτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις – μετακόμισαν πρόσφατα στο Forest Lodge κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η μετακόμιση αυτή είχε προγραμματιστεί μήνες πριν και είχε γίνει γνωστή τον Αύγουστο, όταν εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι «η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα μέσα στη χρονιά». Η νέα αρχή στο Forest Lodge αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό μετά από τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένεια τα τελευταία χρόνια.

Λίγο μετά τη μετακόμισή τους στο Adelaide Cottage, η οικογένεια αντιμετώπισε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ανάληψη του θρόνου από τον βασιλιά Κάρολο και στην ανακήρυξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ ως διαδόχου.

Το 2024 έφερε νέες προκλήσεις, με τη διάγνωση καρκίνου τόσο της πριγκίπισσας Κέιτ όσο και του βασιλιά Κάρολου, ενώ τον Ιανουάριο η πριγκίπισσα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση, γεγονός που πρόσφερε μια ανακούφιση και ελπίδα για την οικογένεια. Το Forest Lodge θεωρείται το «παντοτινό σπίτι» της οικογένειας, το μέρος όπου σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Αν και βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια από το Adelaide Cottage, είναι αρκετά μεγαλύτερο, καθώς διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια. Επιπλέον όπως έγινε γνωστό ο Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δεν θα συνεχίσουν να έχουν προσωπικό που είχαν στην προηγούμενη πολυτελή έπαυλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η επί χρόνια νταντά των παιδιών, Μαρία Τούριον Μποράλο, και οι οικονόμοι πιθανότατα θα μένουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα εντός του κτήματος.