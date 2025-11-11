Νέα γκάφα του BBC ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία - Πώς αποκάλεσαν την πριγκίπισσα Κέιτ

Σάλο προκάλεσε μια γκάφα που ακούστηκε στην απευθείας μετάδοση από το BBC το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής που σηματοδότησε το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κάθριν (Κέιτ) κατέθετε στεφάνι, η δημοσιογράφος που κάλυπτε το γεγονός αναφέρθηκε σε εκείνη με το πολιτικό της όνομα κάτι που εξόργισε μερίδα των τηλεθεατών.

Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε φορώντας ένα επιβλητικό, ολόμαυρο σύνολο: ένα κομψά ραμμένο παλτό σε στρατιωτικό ύφος και ένα εντυπωσιακό πλατύγυρο καπέλο — μια εμφάνιση που συνδύαζε την κομψότητα με τη σοβαρότητα της περίστασης. Συμμετείχε στην τελετή μαζί με βετεράνους, οικογένειες στρατιωτικών και ανώτερους αξιωματούχους, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες.

😎 First Princess of Wales moved into hers 'forever home' far away from Prince William. Now is mentioned on BBC TV only as Kate Middleton...pic.twitter.com/9hZ2nwYYPY https://t.co/FO8kQ07lj6 — Masha Petrova Z 🇷🇺 (@M_a_s_h_a_____) November 11, 2025

Σάλος στα social για την «Κέιτ Μίντλετον»

Οι θαυμαστές της που παρακολουθούσαν από το σπίτι αντέδρασαν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ασεβές». Μάλιστα όπως τόνισαν, το γεγονός δεν έγινε μια φορά αλλά επανειλημμένως κάτι που απαγορεύεται αφού από τη στιγμή που εισήλθε στη βασιλική της οικογένεια είναι γνωστή και φέρει μόνο τον βασιλικό της τίτλο.

Μάλιστα από τα Ανάκτορα έχει ξεκαθαριστεί ότι ούτε το «Κέιτ» δεν είναι αποδεκτό αφού φέρει πλέον το βαφτιστικό της όνομα, δηλαδή Κάθριν (ελληνικά: Αικατερίνη).

Πολλοί τηλεθεατές επισήμαναν ότι, περισσότερο από δέκα χρόνια μετά τον γάμο της και δύο χρόνια αφότου απέκτησε τον τίτλο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, το BBC «θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα». Κάποιοι τηλεθεατές μάλιστα υποστήριξαν ότι η χρήση του πατρικού της ονόματος υποβάθμιζε τη στιγμή και έδειχνε έλλειψη σεβασμού, ιδίως δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.

«Ποιος είναι αυτός ο ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης του X, το οποίο επισημαίνεται ότι πήρε «φωτιά».

Ένας άλλος σχολίασε «Μου διαφεύγει κάτι; Μήπως το BBC δεν είναι απλώς αριστερό, αλλά και ρεπουμπλικανικό; “Κέιτ Μίντλετον”; Πόσο ασεβές! Αυτή η δημοσιογράφος συνεχίζει να την αποκαλεί έτσι. Απαράδεκτο!»

Και ένας τρίτος πρόσθεσε «Μπορεί κάποιος να ενημερώσει τη ρεπόρτερ σας ότι δεν πρέπει να αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον”;».