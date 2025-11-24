Κέιτ Μίντλετον: Το «παντοτινό» της σπίτι των 16 εκ. λιρών και το «ευχαριστώ» στη Μητέρα Φύση

«Καθώς οι μέρες μικραίνουν και οι σκιές μακραίνουν, η ενέργεια του καλοκαιριού υποχωρεί στο φθινόπωρο. Αυτή είναι μια εποχή για περισυλλογή και βελτίωση. Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους και προετοιμάζονται για τον χειμώνα, όπως κι εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε πίσω ό,τι δεν χρειαζόμαστε πλέον. Μέσα από μεγαλύτερη επίγνωση του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου, μπορούμε να βρούμε σαφήνεια και σκοπό σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό μας ενθαρρύνει απλώς να δίνουμε προσοχή και να ακούμε.

Με την εναλλαγή των εποχών, η Μητέρα Φύση μας διδάσκει ότι υπάρχει ομορφιά στην αλλαγή, στη μονιμότητα και στο να αφήνουμε κάτι να φύγει. Αυτοί είναι οι φυσικοί κύκλοι της ζωής. Ενώ τα άνθη πέφτουν και τα χρώματα ξεθωριάζουν, οι ρίζες μεγαλώνουν βαθύτερα. Πιο δυνατές. Ας είναι η αγάπη η ρίζα που μας κρατάει… Το φως που μας καθοδηγεί με ελπίδα, μέσα από την αλλαγή. Θα αντέξουμε». Με αυτά τα λόγια η πριγκίπισσα Κέιτ μοιράστηκε στο Instagram ένα νέο βίντεο από την τριμηνιαία σειρά της “Mother Nature”, αυτή τη φορά γιορτάζοντας το Φθινόπωρο στο Forest Lodge, το -πλέον- “παντοτινό” σπίτι εκείνης και της οικογένειάς της.

φωτογραφία Imago

Στο βίντεο που γυρίστηκε στο Windsor Great Park η Μίντλετον κάνει βόλτα στο δάσος με παιδιά και μαζί με τον σεφ Γκιλ Μέλερ δοκιμάζουν την τέχνη της μαγειρικής σε εξωτερικούς χώρους και μοιράζονται φαγητό και ιστορίες γύρω από μια φωτιά.

Το event αυτό διοργανώθηκε από το σχολείο Farley Junior Academy που προσφέρει -μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού Go Beyond- πρόσβαση στη φύση και εκδρομές για νέους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που ζουν σε δύσκολες συνθήκες.

φωτογραφία Imago

Σπίτι μου… σπιτάκι μου

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους… πριγκιπάκια (Γεώργιος, Σάρλοτ και Λούις) μετακόμισαν εδώ και λίγο καιρό στο Forest Lodge (παλαιότερα γνωστό ως Holly Grove) μετά από μια ανακαίνιση ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών, ποσό που έδωσε ο ίδιος ο μελλοντικός βασιλιάς από το κομπόδεμά του! Σκοπός ήταν η κατοικία να διατηρήσει τις λεπτομέρειες της εποχής, την αρχική της λιθοδομή, τα περίτεχνα γύψινα γείσα, τη διακόσμηση οροφής, τα μαρμάρινα τζάκια, τα βενετσιάνικα παράθυρα και την ημικυλινδρική θολωτή οροφή του διαδρόμου και παράλληλα να αποκτήσει μια σειρά από σύγχρονες ανέσεις.

Πλέον η πριγκιπική οικογένεια δηλώνει ερωτευμένη με το νέο της σπίτι στο Ουίνδσορ, που αποκαλεί “παντοτινό”! Τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί στο σχολείο Λάμπρουκ που βρίσκεται κοντά και έτσι εξακολουθούν να είναι κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να παρευρίσκονται σε βασιλικές εκδηλώσεις και αρραβώνες. Αυτό που κάνει το Forest Lodge μοναδικό είναι το γεγονός πως η μικρή πριγκίπισσα και τα δύο μικρά πριγκιπόπουλα μεγαλώνουν μέσα στη φύση, αντί να είναι κλεισμένα στα τείχη ενός παλατιού.

φωτογραφία English Heritage/Heritage Images/Getty Images

59 φορές πιο ακριβό από ένα μέσο σπίτι

Το Forest Lodge είναι μοναδικό για ακόμη έναν λόγο. Πρόκειται για ένα τεράστιο ακίνητο με οκτώ υπνοδωμάτια, ιδιωτικό γήπεδο τένις και λίμνη, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει 16 εκατομμύρια λίρες, όταν η μέση αξία ακινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 ανέρχεται σε 269.000 λίρες, δηλαδή 59 φορές περισσότερο!

Το συγκεκριμένο οίκημα θα συνεχίσει να είναι η κατοικία της οικογένειας ακόμα και όταν ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς. Το ζευγάρι θα δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν και να γίνονται έφηβοι και ενήλικες εκεί. Κέιτ και Ουίλιαμ πιστεύουν πως το να έχουν σταθερές οικογενειακές ρίζες είναι κάτι σημαντικό για αυτούς.

φωτογραφία Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Οι αντιδράσεις

Μέχρι το 1937, το Forest Lodge χρησίμευε ως η επίσημη κατοικία του Βοηθού Δασοφύλακα του κτήματος Windsor Home Park. Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα μετακόμιζαν εκεί, δύο οικογένειες που ζούσαν σε κοντινά εξοχικά σπίτια (οι παλιοί στάβλοι της κατοικίας), κλήθηκαν να τα εκκενώσουν. Τους προσφέρθηκαν βέβαια παρόμοια καταλύματα σε άλλα σημεία του κτήματος.

Υπήρξαν όμως αντιδράσεις από τους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025, δημιουργήθηκε -για λόγους ασφαλείας- μια ζώνη αποκλεισμού γύρω από το οίκημα, γεγονός που άφησε τους ντόπιους απογοητευμένους όταν έκλεισε η κοντινή πύλη Cranbourne προς το Windsor Great Park και ο παρακείμενος χώρος στάθμευσης… Μα, πάντα να υπάρχουν προβλήματα με τους νέους γείτονες!