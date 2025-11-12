Εμφάνιση έκπληξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Dancing With The Stars

Ενθουσιασμός επικράτησε στους θαυμαστές του πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σε πλάνα της αμερικανικής έκδοσης του Dancing With The Stars στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων του σόου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας ευχήθηκε «καλή τύχη» στον εκπρόσωπο του βραβείου Earthshot, Ρόμπερτ Ίργουιν, στον διαγωνιζόμενο Ρόμπερτ Έρβιν και την παρτενέρ του Γουίτνεϊ Κάρσον πριν από την εμφάνιση τους.

«Μας λείπεις Ρόμπερτ», είπε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου κατά τη διάρκεια της κλήσης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τη βραδιά των βραβείων Earthshot στο Ρίο ντε Τζανέιρο την περασμένη εβδομάδα.

Ο 21χρονος Ίργουιν αναγκάστηκε να χάσει την τελετή λόγω των υποχρεώσεών του με την αμερικανική εκδοχή του Strictly Come Dancing . «Ενώ τα "λαμπερά δάχτυλα των ποδιών" σου γυρίζουν αλλού, σε χρειάζομαι εδώ», το σχολίασε ο Ουίλιαμ.

«Γούτνεϊ, πρέπει να του βάλεις όσο το δυνατόν περισσότερο γκλίτερ. Έχετε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσετε. Οπότε, σας εύχομαι καλή τύχη στην εκπομπή» προσέθεσε ο πρίγκιπας με τους διαγωνιζόμενους να μην μπορούν να πιστέψουν ότι συνομιλούν μαζί του.

Ο Ίργουιν και η Κάρσον έλαβαν στη συνέχεια άριστη βαθμολογία για την εμφάνισή τους στον χορό Φόξτροτ, την οποία ο Ίργουιν αφιέρωσε στον πατέρα του.

Ο πρίγκιπας χρησιμοποίησε τα βραβεία Earthshot της περασμένης εβδομάδας για να επαινέσει την επόμενη γενιά περιβαλλοντολόγων.

Η ετήσια εκδήλωση, που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο της, στοχεύει στην αναγνώριση και την κλιμάκωση λύσεων για την «επιδιόρθωση» του πλανήτη, με πέντε νικητές να λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμύριο λίρες ο καθένας για να αναπτύξουν τις ιδέες τους.