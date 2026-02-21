Κέιτ Μίντλετον: Το πρωί τρώει σαν… βασίλισσα - Το μαγικό smoothie που της δίνει ενέργεια

Δεν λένε πως το πρωί πρέπει να τρως σαν βασιλιάς; Αυτό ακριβώς κάνει και η Κέιτ Μίντλετον που τρώει βασιλικά λες και προετοιμάζεται ήδη για τον επόμενο ρόλο της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν πάντα γνωστή για την υγιεινή διατροφή της, αλλά το πρωινό που προτιμά είναι ένας ιδιαίτερα θρεπτικός τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα. Βέβαια αυτό που επιλέγει να καταναλώσει δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε ένα βασιλικό πρωινό!

Τρώει… φύκια

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει επιλέξει έναν εύκολο τρόπο για να συμπυκνώνει ένα θρεπτικό γεύμα σε ένα ρόφημα. Απολαμβάνει λοιπόν ένα smoothie με… φύκια! Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κέιτ βάζει στο μπλέντερ έναν συνδυασμό από λάχανο, σπιρουλίνα (ένα είδος φυκιού), μάτσα (αλεσμένα φύλλα πράσινου τσαγιού), σπανάκι, μαρούλι ρομάνα, φύλλα κόλιανδρου και βατόμουρα, τα αλέθει και έχει το τέλειο πρωινό της ρόφημα που είναι φουλ θρεπτικό!

Αυτό το ρόφημα είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μαγνήσιο, προσφέρει μια συμπυκνωμένη πηγή φυτικής πρωτεΐνης και αντιοξειδωτικών, είναι εύκολο στην πέψη, ενυδατώνει και ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα.

φωτογραφία pexels / nicola barts

Η βρώμη χορταίνει

Ένα άλλο πρωινό που είναι γνωστό ότι απολαμβάνει η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι ένα μπολ με βρώμη, η οποία είναι μια εξίσου θρεπτική και χορταστική επιλογή για να ξεκινήσει καλά το πρωί, αφού οι φυτικές ίνες μας βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο και έτσι να μην αναζητάμε συνεχώς λιχουδιές και σνακ.

Τώρα που ξέρεις το μυστικό της Κέιτ, άραγε θα τολμήσεις να το βάλεις στο πρωινό σου;