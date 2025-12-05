Εκθαμβωτική στην πέμπτη χριστουγεννιάτικη συναυλία της η πριγκίπισσα Κέιτ
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά την ετήσια εκδήλωση «Μαζί τα Χριστούγεννα» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, έλαμπε από χαρά καθώς έφτασε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου. Μαζί με τους δεκάδες προσκεκλημένους της θα παρακολουθήσει την ετήσια Χριστουγεννιάτικη συναυλία που διοργανώνει.
Η Κέιτ φορούσε ένα καταπράσινο παλτό και μαύρες μπότες ενώ τη συνόδευαν οι δυο επίσκοποι του Αββαείου.
Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν η «δύναμη της αγάπης και της ενότητας», με την λαοφιλή πριγκίπισσα να αναγνωρίζει τη σημασία της προσφοράς και της αγάπης στην κοινωνία. Σε επιστολή προς τους καλεσμένους, η πριγκίπισσα έστειλε ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα σχετικά με τη σημασία των μικρών πράξεων καλοσύνης σε εποχές που μπορεί να φαίνονται «αποσπασματικές ή αβέβαιες».
«Αυτή η τελετή των καλαντών προσφέρει μια στιγμή συλλογικής συνύπαρξης, μια ευκαιρία να γιορτάσουμε το πνεύμα της κοινότητας και της προσφοράς και να τιμήσουμε τους ορατούς και αόρατους δεσμούς που μας ενώνουν όλους» έγραφε και προσέθεσε «Ο χρόνος, η φροντίδα και η συμπόνια που δίνετε, συχνά σιωπηλά και χωρίς καμία προσδοκία ή αναγνώριση, κάνουν μια πραγματική διαφορά στις ζωές των άλλων».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ακουστούν διάσημα κάλαντα που θα ψάλλει η χορωδία του Αββαείου ενώ παράλληλα όσοι παρευρεθούν θα παρακολουθήσουν μουσικές παραστάσεις.
Φέτος, η μέλλουσα Βασίλισσα αποφάσισε να τιμήσει την Κάθριν, Δούκισσα του Κεντ, η οποία απεβίωσε νωρίτερα φέτος σε ηλικία 92 ετών, καθώς νέοι καλλιτέχνες από το Future Talent, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από την εκλιπούσα.
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας αναμένεται να φτάσει με τα τρία παιδιά του ζευγαριού, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον επτάχρονο πρίγκιπα Λούις, προς μεγάλη χαρά των βασιλικών θαυμαστών.
Η λειτουργία των καλαντών της πριγκίπισσας Κέιτ διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο της και έχει γίνει μια από τις πιο σημαντικές βραδιές του χρόνου για τη μελλοντική Βασίλισσα. Το μεσαιωνικό Αβαείο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για την περίσταση.