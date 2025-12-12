Ο βασιλιάς Κάρολος «σπάει» τη σιωπή του για τον καρκίνο μέσω ηχογραφημένου μηνύματος

Μέσω ενός ηχογραφημένου μηνύματος προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ο βασιλιάς Κάρολος θα προβεί σε μια άτυπη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του καθώς έχει διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Βρετανός μονάρχης θα απευθύνει ένα «προσωπικό μήνυμα» το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου σχετικά με τη διάγνωση και την ανάρρωσή σπάζοντας το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιλέγουν πάντα να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με σοβαρές ασθένειες των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η ομιλία του Καρόλου θα μεταδοθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up To Cancer 2025».

Στο μήνυμά του, ο μονάρχης θα τονίσει τη σημασία των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου του καρκίνου για την έγκαιρη διάγνωση και θα «μοιραστεί το δικό του ταξίδι ανάρρωσης».

Η φετινή εκδήλωση «Stand Up To Cancer» έχει σχεδιαστεί για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την έρευνα για τον καρκίνο και να υποστηρίξει όλους όσους επηρεάζονται από την ασθένεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 77χρονος αρχηγός του Βρετανικού κράτους διαγνώστηκε με μια άγνωστη μορφή της νόσου στις αρχές του 2024 και έκτοτε λαμβάνει εβδομαδιαία θεραπεία για την καταπολέμησή του.

Η απόφασή του να μιλήσει δημόσια για ένα τόσο δύσκολο και προσωπικό ζήτημα πυροδότησε μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που αναζητούσαν πληροφορίες από ιστοσελίδες του NHS και φιλανθρωπικών οργανισμών. Ο ίδιος πάντως κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών έχει βρεθεί στο πλευρό άλλων καρκινοπαθών ενώ άτυπα έχει γίνει γνωστό ότι ο τύπος καρκίνο με τον οποίο προσβλήθηκε είναι του προστάτη.