Νέα εποχή για τα ταξίδια: Φρένο από τις Βρυξέλλες σε ακυρώσεις και «κουπόνια χωρίς τέλος»

Ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και τις περιπτώσεις πτώχευσης μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε τρεις κρίσιμους τομείς:

Επιστροφή χρημάτων και κουπόνια (vouchers): Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τα κουπόνια και να επιλέξουν την επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Τα κουπόνια, αν γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να έχουν διάρκεια έως 12 μήνες, να μπορούν να παραταθούν ή να μεταβιβαστούν μία φορά, και το σημαντικότερο, η αξία τους να καλύπτεται από τις εγγυήσεις αφερεγγυότητας του ταξιδιωτικού πράκτορα. Λόγοι ακύρωσης: Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα παρέχουν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να ακυρώνουν ταξίδια χωρίς ποινή και με πλήρη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αναπόφευκτων ή έκτακτων περιστάσεων στον προορισμό ή στο σημείο αναχώρησης. Μια επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση που εκδίδεται έως και 28 ημέρες πριν από την αναχώρηση θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της ακύρωσης. Προπληρωμές και ευθύνη: Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να μην καταβάλλουν οι πελάτες πάνω από το 25% του συνολικού κόστους κατά την κράτηση, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη.

(Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)

Μηχανισμός για καταγγελίες

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Alex Agius Saliba, τόνισε: «Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Διευκρινίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει το πακέτο του και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών». Πρόσθεσε επίσης ότι η νομοθεσία θα συνοδεύεται από έναν υποχρεωτικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των νέων κανόνων.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του με ευρεία πλειοψηφία και οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή της οδηγίας αναμένεται να ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου.