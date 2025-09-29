Travel exprerts συνιστούν: Βάλτε τη βαλίτσα στη μπανιέρα - Τip που θα σας γλιτώσει από μεγάλο «μπελά»

Αν ταξιδεύεις συχνά, πιθανότατα έχεις διαβάσει διάφορες συμβουλές για το πώς να προστατευτείς από μικρόβια, να κρατήσεις τη βαλίτσα σου οργανωμένη ή να κάνεις ένα δωμάτιο ξενοδοχείου να μοιάζει λίγο περισσότερο με «σπίτι». Όμως οι ταξιδιωτικοί experts έχουν μία συμβουλή που ακούγεται κάπως περίεργη – σχεδόν αστεία: Βάλε τη βαλίτσα σου στη μπανιέρα. Ναι, σωστά διάβασες. Στη μπανιέρα.

Ακούγεται περίεργο; Κάπως γελοίο; Ίσως και λίγο υπερβολικό; Κι όμως υπάρχει σοβαρός λόγος και αν το καλοσκεφτείς βγάζει και νόημα. Τip που μπορεί να σε γλιτώσει από μεγάλο«μπελά»: τους κοριούς.

Οι κοριοί είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες κάθε ταξιδιώτη. Είναι μικροσκοπικά έντομα που κρύβονται μέσα σε στρώματα, καναπέδες, χαλιά, ντουλάπες — οπουδήποτε υπάρχει ύφασμα. Μπορεί να μην τους δεις ποτέ, αλλά το πρωί να ξυπνήσεις με τσιμπήματα. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι μπορεί να τρυπώσουν στη βαλίτσα σου και να σε ακολουθήσουν στο σπίτι.

Οι travel experts λοιπόν συμβουλεύουν να ακολουθείς αυτή τη μικρή ρουτίνα: Μπαίνεις στο δωμάτιο, βάζεις τη βαλίτσα στη μπανιέρα, κάνεις έναν γρήγορο έλεγχο στο στρώμα και στα έπιπλα, και μετά απολαμβάνεις τη διαμονή σου με καθαρό μυαλό.

Είναι μια απλή κίνηση, δεν σου κοστίζει τίποτα και μπορεί να σε γλιτώσει από μεγάλο «πονοκέφαλο».