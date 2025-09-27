Παπούτσια μέσα στο σπίτι: Το debate που «φουντώνει» μετά την καραντίνα

Η καραντίνα του κορωνοϊού μπορεί να αποτελεί παρελθόν, όμως μια συνήθεια εξακολουθεί να διχάζει: πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μόλις μπαίνουμε στο σπίτι;



Το θέμα έχει ανάψει ξανά τη συζήτηση στα social media, με το TikTok να καταγράφει άνοδο 39% στις αναζητήσεις του όρου “no shoe household” μόνο τον τελευταίο μήνα. Τα δεδομένα δείχνουν πως οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα γύρω από την υγιεινή και την άνεση παραμένουν έντονα.

Τι λένε οι ειδικοί; Οι μικροβιολόγοι ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά και δίνουν απαντήσεις που ίσως σας κάνουν να ξανασκεφτείτε την καθημερινή σας συνήθεια.