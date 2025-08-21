Πώς φαίνεται η Γη από απόσταση 290 εκατ. χιλιομέτρων - Η φωτογραφία που δείχνει πόσο μικροί είμαστε

Μία από τις πιο δημοφιλείς αποστολές της NASA είναι αυτή του διαστημοπλοίου Psyche, το οποίο εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 με προορισμό τον αστεροειδή 16 Psyche, όπου και αναμένεται να φτάσει τον Ιούλιο του 2029.

Στη μοναχική πορεία του στο ψυχρό Διάστημα, η «Ψυχή» έχει ως σκοπό να φτάσει στον μεγάλο αστεροειδή, ο οποίος έχει μήκος 279 χιλιομέτρων και οι ειδικοί θεωρούν πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό.

Βλέπετε, αν και οι περισσότεροι γνωστοί αστεροειδείς απαρτίζονται από βράχο και πάγο, ο 16 Psyche αποτελείται από σίδηρο, χρυσό και νικέλιο. Η NASA εργάζεται εδώ και χρόνια για μια αποστολή που θα της επιτρέψει να μελετήσει αυτό το ουράνιο σώμα και τα κατάφερε με τη μη επανδρωμένη αποστολή με προορισμό τον Psyche.

Χαρακτηριστικό της... δίψας που έχει η NASA για να πατήσει πάνω στον εν λόγω αστεροειδή είναι πως οι εκτιμήσεις έχουν αποτιμήσει το μετάλλευμα στον 16 Psyche στο τεράστιο ποσό των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε την τροχιά του διαστημοπλοίου Psyche σε 3D

Ενώ το ταξίδι του διαστημοπλοίου είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη NASA, οι ειδικοί έκαναν στις 20 και 23 Ιουλίου τον καθιερωμένο έλεγχο στα όργανα του σκάφους, με τις κάμερες της «Ψυχής» να έχουν καταγράψει πολλές φωτογραφίες μακράς έκθεσης της Γης και της Σελήνης.

Πώς φαίνεται η Γη και η Σελήνη από απόσταση 290 εκατ. χιλιομέτρων / Φωτ.: NASA

Σε μία από αυτές φαίνεται η Γη και ο δορυφόρος της, από απόσταση 290 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, σε μία αποτύπωση που μας θυμίζει πολύ την «Pale Blue Dot», τη διάσημη φωτογραφία του πλανήτη μας που είχε τραβήξει το Voyager 1 το 1990 από απόσταση 6 δισεκ. χιλιομέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επόμενος σημαντικός σταθμός για την πορεία του «Psyche» είναι προγραμματισμένος για τον Μάιο του 2026, όταν και αναμένεται να προσεγγίσει τον πλανήτη Άρη.

Αυτή η διέλευση είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τους επιστήμονες της NASA, καθώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη βαρύτητα του Κόκκινου Πλανήτη «ως σφεντόνα» για να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στο διαστημόπλοιο για να προσεγγίσει τον αστεροειδή 16 Psyche.