ΗΠΑ: «Πιο παλιός κι από τη Γη;» – Μετεωρίτης δισεκατομμυρίων ετών τρύπησε σπίτι στη Τζόρτζια - Βίντεο

Στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, ένα απίστευτο περιστατικό αναστάτωσε μια οικογένεια, όταν ένα θραύσμα μετεωρίτη έπεσε στην οροφή του σπιτιού τους, διαπερνώντας το και ανοίγοντας στο πάτωμα μια τρύπα «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το διαστημικό κομμάτι είναι δισεκατομμυρίων ετών — πιθανόν παλαιότερο ακόμα και από τη Γη.



«Πολλοί άνθρωποι είδαν την πύρινη σφαίρα», δήλωσε στο Fox News Digital ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, για το θραύσμα μετεωρίτη που, όπως είπε, προήλθε από μια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και έπεσε στη Γη στις 26 Ιουνίου κοντά στην Ατλάντα. Προσθέτοντας πως όταν ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και πήγε να εξετάσει τι είχε συμβεί, ξεκίνησε αμέσως ψάχνοντας στη σοφίτα για το σημείο εισόδου του θραύσματος.



🌌🏠A 4.56B yr-old meteorite—older than Earth—blazed across southern skies & punched through the roof of a Georgia home, stunning scientists with its origins. Dubbed the McDonough Meteorite, the space rock is believed to have come from a massive asteroid breakup 470M yrs ago.… pic.twitter.com/mdO4T9mATN — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 9, 2025

«Αυτά είναι αντικείμενα που ανάγονται στο αρχικό υλικό που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια», εξήγησε ο Χάρις.

Λοιπόν, στις ημέρες λίγο πριν από τον σχηματισμό των ίδιων των πλανητών, και τουλάχιστον των βραχωδών εσωτερικών πλανητών. Και, ξέρετε, αυτοί είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των βραχωδών πλανητών μας και, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι επιστήμονες ενδιαφέρονται να τους μελετήσουν, επειδή μας δείχνουν μερικές από τις διεργασίες που ήταν ενεργές κατά τις πρώτες ημέρες του ηλιακού συστήματος».

Οι ειδικοί εξετάζουν το εύρημα για να προσδιορίσουν την ακριβή προέλευση και ηλικία του, ενώ η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δηλώνει συγκλονισμένη που βρέθηκε μάρτυρας ενός τόσο σπάνιου γεγονότος, το οποίο συνδέει το παρόν με τα βάθη του χρόνου και του σύμπαντος.

Δείτε βίντεο:

🚨#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 9, 2025

A meteorite fragment that crashed through a Georgia man's roof is older than Earth, a geologist says. pic.twitter.com/wltU1nxbN1 — Fox News (@FoxNews) August 9, 2025