Εντυπωσιακό μετέωρο «έσκισε» τον ουρανό της Ρωσίας - Σπάνιο στιγμιότυπο από αεροπλάνο

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο ουράνιο φαινόμενο αντίκρισαν επιβάτες σε πτήση όταν είδαν ξαφνικά ένα μετέωρο να «σκίζει» τον ουρανό σε μικρή απόσταση από το αεροσκάφος πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Η εντυπωσιακή λήψη έγινε το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, ωστόσο, το βίντεο αναρτήθηκε στα social media τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Συγκεκριμένα το σπάνιο θέαμα καταγράφθηκε τυχαία από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, η οποία βρισκόταν σε ύψος περίπου 10.000 μέτρων. Στο εντυπωσιακό βίντεο φαίνεται το φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει με τεράστια ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω του μία λαμπρή ουρά φωτός.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μετέωρο – ένα μικρό ουράνιο σώμα που καίγεται κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος.

Ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί πριν από λίγες ημέρες και στον αττικό ουρανό πάνω από την Ηλιούπολη. Σαν μια δέσμη από φουτουριστικό λέιζερ μια ριπή κατευθύνθηκε προς το έδαφος, και φώτισε έντονα τον ουρανό για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εξήγηση είχε δώσει με ανάρτησή του στο Χ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Δείτε το βίντεο:

Incredible video of a bright bolide captured by a flight attendant during a flight over the European part of Russia



📹 sasha_bashnya_ pic.twitter.com/UquuNnhGoG — Curiosity (@MAstronomers) November 11, 2025

Τι είναι το μετέωρο

Μετέωρο ονομάζεται στην αστρονομία κάθε φωτεινό φαινόμενο που εμφανίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ως αποτέλεσμα της εισόδου σε αυτή κάποιου μετεωροειδούς, δηλαδή κάποιου βραχώδους σώματος που μπορεί να έχει μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα.

Η κίνηση του μετεωροειδούς με μεγάλη ταχύτητα και η τριβή της επιφάνειάς του με τα μόρια της ατμόσφαιρας έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο ιονισμό των μορίων του αέρα και, συνήθως, τη συνεπακόλουθη εκπομπή φωτεινής ακτινοβολίας.

Όταν το μετεωροειδές δεν εξαερωθεί πλήρως στην ατμόσφαιρα ή δεν εκραγεί, φτάνει στο έδαφος και αν είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος δημιουργεί κρατήρα. Το τμήμα του μετεωροειδούς που καταλήγει στο έδαφος ονομάζεται μετεωρίτης.

Εμφανίζονται κυρίως σε ύψος 120 χλμ. και, τα μικρότερα από αυτά, εξαφανίζονται αφού διανύσουν 60–80 χλμ.. Κινούνται με ταχύτητες μερικών δεκάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Οι λαμπρότεροι διάττοντες και οι βολίδες συνοδεύονται από μια φωτεινή ουρά η οποία διατηρείται μερικά λεπτά μετά την εξαέρωση του μετεώρου. Οι ουρές αυτές δεν είναι πάντα ευθύγραμμες και συχνά παρουσιάζουν κυματισμούς ή και καμπές.

Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της μάζας που προσθέτουν στον πλανήτη μας αλλά γενικά θεωρείται ελάχιστη σε σχέση με τη μάζα του πλανήτη.