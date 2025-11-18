Μετεωρίτης «καρφώθηκε» σε στέγη σπιτιού στη Ρωσία – Γυναίκα τον πούλησε στην Ακαδημία Επιστημών

Μία γυναίκα ανακάλυψε στην σκεπή του σπιτιού της στην Οκουλόβκα της Ρωσίας έναν «θησαυρό», ένα κομμάτι μετεωρίτη καρφωμένο ανάμεσα στα κεραμίδια.

Η πράσινη πύρινη βολίδα είχε μόλις διασχίσει τον ουρανό της πόλης της Ρωσίας στις 27 Οκτωβρίου 2025. Ειδικοί εξήγησαν μάλιστα ότι ο μετεωρίτης φαινόταν πράσινος εξαιτίας της σύνθεσης και της θερμότητας του.

Επιστήμονες από την Ρωσική Ακαδημία Επιστημών επιβεβαίωσε ότι το κομμάτι του μετεωρίτη περιέχει νίκελ και σίδηρο.

Αυτό το ιδιαίτερο εύρημα αγοράστηκε από την Ακαδημία, ενώ η κατεστραμμένη σκεπή θα επιδειχθεί έκθεση.

Δείτε βίντεο: