Γερμανία: Η στιγμή που μετεωρίτης «σκίζει» τον ουρανό - Θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια

Ζημιές προκάλεσε ένας μετεωρίτης κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πάνω από την πόλη Κόμπλεντς στη Γερμανία το οποίο είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι πολίτες το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel, το ασυνήθιστο φαινόμενο προκάλεσε αρκετές ζημιές σε πολυκατοικία καθώς θραύσματά του έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η τοπική αστυνομία έλαβε αναφορές από πολίτες για ζημιές τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις οροσειρές Χούνσρικ και Άιφελ, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Συγκεκριμένα, τμήμα του ουράνιου σώματος έπεσε στη στέγη ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Ο μετεωρίτης άνοιξε μια τρύπα στο μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου. Το θραύσμα χτύπησε πρώτα τη στέγη και στη συνέχεια ένα υπνοδωμάτιο. Όπως ανέφεραν στη συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις, κανένας πολίτης δεν τραυματίστηκε. Παράλληλα, θραύσματα μετεωριτών, στο μέγεθος λίθων, προκάλεσαν ζημιές στις στέγες και άλλων σπιτιών.

Αυτόπτες μάρτυρες από την Κάτω Σαξονία, την Έσση, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, το Σάαρλαντ, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από ένα έντονο φως στον ουρανό.



Αρχικά εξετάστηκαν διάφορες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας διέλευσης πυραύλου, αλλά η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους ενδείξεις.

Τι είναι ένας μετεωρίτης

Ένας μετεωρίτης είναι ένα φυσικό διαστημικό αντικείμενο που πέφτει στην επιφάνεια της Γης ή σε κάποιο άλλο μεγάλο ουράνιο σώμα από τον διαπλανητικό χώρο. Οι περισσότεροι μετεωρίτες είναι θραύσματα αστεροειδών, κομητών ή άλλων κοσμικών σωμάτων που σχηματίστηκαν στα πρώτα στάδια του Ηλιακού Συστήματος.

Καθώς το αντικείμενο ταξιδεύει μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, θερμαίνεται λόγω της τριβής με τον αέρα, δημιουργώντας ένα φωτεινό ίχνος, γνωστό ως μετέωρο ή «πεφταστέρι».

Αν το διαστημικό αντικείμενο δεν καεί ολοκληρωτικά στην ατμόσφαιρα και φτάσει στην επιφάνεια του πλανήτη, τα υπολείμματά του ονομάζονται μετεωρίτες. Η μελέτη αυτών των βραχωδών ή μεταλλικών θραυσμάτων βοηθά τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για τη σύνθεση και την ιστορία σχηματισμού του Σύμπαντος.